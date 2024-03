Wegen Problem im "Rust"-Fall? Alec Baldwin wirkt erschöpft

Alec Baldwin (65) wirkt sichtlich niedergeschlagen während eines Spaziergangs mit seinen Kindern – und das kurz nach seiner Forderung, sein bevorstehendes Gerichtsverfahren abzuwenden! Das zeigen mehrere Fotos, die Daily Mail vorliegen: Auf diesen ist der achtfache Vater mit zwei seiner Kinder in New York City zu sehen. Während des Ausflugs sieht der US-Amerikaner jedoch ziemlich nachdenklich aus und scheint betrübt zu sein. Der Grund hierfür sind womöglich die Probleme mit den neu aufgesetzten juristischen Dokumenten, die der Anwalt des Schauspielers aktuell eingereicht haben soll. Am Set seines Films "Rust" starb die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) auf tragische Weise, weswegen sich Alec erneut vor Gericht verantworten muss. Dieser fordert allerdings, dass die Klage wegen fahrlässiger Tötung fallen gelassen wird.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass der 65-Jährige die erneute Klage abwenden will. In dem Prozess sind mehrere Regeln verletzt worden und sogar private Details an die Presse gelangt – dies verstoße gegen die "Geheimhaltung vor der Grand Jury". Die Verletzung der Regeln soll sogar die Geschworenen beeinflusst und manipuliert haben. Das berichten verschiedene Medien wie beispielsweise People. "Genug ist genug. Dies ist ein Missbrauch des Systems und einer unschuldigen Person, deren Rechte mit Füßen getreten werden!", habe sich Alecs Verteidiger daraufhin zu der Situation geäußert.

Dass nicht nur der "The Edge"-Darsteller leidet, sondern auch seine Ehefrau Hilaria Baldwin (40) unter dem langwierigen Gerichtsverfahren, verriet unter anderem ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber dem Medium. "Es ist nach wie vor eine sehr stressige Situation für Alec und Hilaria", behauptete die Quelle und fügte hinzu: "Sie wollen nur, dass der Prozess zu Ende ist." Hinzu kommt, dass die zuständige Waffenmeisterin des "Rust"-Filmsets Anfang des Monats wegen fahrlässiger Tötung für schuldig befunden wurde – dies bereitet dem Schauspieler nun in seinem eigenen Prozess zunehmend Sorgen.

Anzeige Anzeige

MEGA Hilaria und Alec Baldwin mit zwei ihrer Kinder im Januar 2024 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass er wegen des Gerichtsverfahrens niedergeschlagen ist? Ja. Ich denke, dass ihm der Prozess ziemlich zu schaffen macht. Nein. Ich finde, dass er ganz normal aussieht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de