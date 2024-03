Überraschend: Hailey Bieber spricht offen über Hautprobleme!

Hailey Bieber (27) ist bekannt für ihr makelloses Aussehen – doch auch das scheinbar perfekte Model hat mit Hautproblemen zu kämpfen. In einem TikTok-Clip zeigt sie ihre roten Flecken und verrät, dass sie an perioraler Dermatits, einem entzündlichen Hautausschlag im Gesicht leidet. Sie erzählt des Weiteren, wie sie die Unebenheiten bekämpft. "Tagsüber benutze ich etwas namens Clindamycin, das man ebenfalls von einem Dermatologen verschrieben bekommt", erklärt die Unternehmerin und merkt an, dass das Antibiotikum hilft "das Wachstum von Bakterien auf der Haut zu stoppen".

Die Fans reagieren hellauf begeistert über Haileys Offenheit. "Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Jeder denkt, dass deine Haut perfekt ist, aber so etwas wie Perfektion gibt es nicht", kommentiert eine entzückte Userin. "Danke, dass du das mit uns geteilt hast. In letzter Zeit hatte ich viel davon und wusste nicht, was ich tun sollte. Danke, Girl", schreibt ein weiterer Fan.

Erst kürzlich sorgte Hailey mit heißen Dessous-Pics für Schnappatmung: Für eine Victoria's Secret Kampagne schlüpfte die Stilikone in ein paar hinreißende Brautdessous. Auf einer Reihe Fotos, die unter anderem People veröffentlichte, schaut die Tochter von Stephen Baldwin (57) lasziv in die Kamera, während sie verschiedene schneeweiße Lingerie-Looks präsentiert.

Getty Images Hailey Bieber im November 2022

