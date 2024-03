Oh, là, là! Hailey Bieber posiert in knappen Brautdessous

Hailey Bieber (27) stellt erneut ihr Talent als Model unter Beweis! In einer Kampagne für Victoria's Secret lässt die Ehefrau von Justin Bieber (30) jetzt nämlich so einige Herzen der Bräutigame höherschlagen. Für die Linie schlüpft die Beauty in ein paar hinreißende Brautdessous. Auf einer Reihe Fotos, die unter anderem People vorliegen, schaut die US-Amerikanerin lasziv in die Kamera, während sie verschiedene schneeweiße Lingerie-Looks präsentiert, die so manch eine Braut vermutlich neidisch werden lassen.

Ob die sexy Schnappschüsse ihrem Justin auch gefallen? Dieser ist allem Anschein nach einer der größten Fans der 27-Jährigen. Unter einem Foto auf Social Media, auf dem sich seine Liebste ebenfalls in Unterwäsche präsentierte, stach ein Kommentar besonders hervor: Der ihres Ehemanns. "Umm yeah!", äußerte sich der "Favorite Girl"-Interpret vielsagend über die Aufnahme seiner Frau, die im Dezember 2023 während eines gemeinsamen Urlaubs im Schnee geschossen wurde.

Obwohl der 30-Jährige scheinbar sehr angetan von seiner Hailey ist, muss sich das Paar immer wieder mit Krisengerüchten rumärgern und seine Liebe wird auf Schritt und Tritt im Netz und den Medien beurteilt. Die wilden Spekulationen gehen aktuell sogar so weit, dass den beiden gesagt wird, ihre Ehe stehe auf dem Spiel. "Hailey kämpft. Sie braucht einfach Zeit, um die Dinge selbst zu regeln", behauptete ein Insider gegenüber InTouch. Bereits im vergangenen Monat meinte eine andere Quelle zu wissen: "Es gibt Zeiten, in denen Hailey einfach nur Schluss machen will, damit sie wieder auf sich alleine gestellt ist!" Die Fashionliebhaberin dementierte das Gerede bisher jedoch vehement.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Getty Images Justin und Hailey Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

