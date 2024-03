König Charles soll Fortschritte bei Krebsbehandlung machen!

König Charles (75) macht allem Anschein nach signifikante Fortschritte bei seiner Krebsbehandlung. Das enthüllt jetzt ein Palastinsider gegenüber The Sun. "Der heutige Tag war ein bedeutender Schritt. Wie man sehen kann, hat der König in den letzten Wochen sehr vielversprechend auf die Behandlung reagiert", berichtet der Informant und fügt hinzu: "Seine Ärzte waren daher in der Lage, ihre Richtlinien für das, was Seine Majestät jetzt tun kann, leicht anzupassen, einschließlich der Teilnahme am Ostergottesdienst und der Begrüßung von Gratulanten, die sich freundlicherweise eingefunden hatten, um ihre Unterstützung zu zeigen."

Am Ostersonntag hatte das königliche Oberhaupt tatsächlich sein Versprechen eingelöst, am jährlichen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teilzunehmen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla (76) wirkte der 75-Jährige recht gut gelaunt und begrüßte die Menschen, die sich versammelt hatten. Neben dem Vater von Prinz Harry (39) waren außerdem weitere königliche Mitglieder anwesend, darunter beispielsweise Prinzessin Anne (73), Prinz Andrew (64) und Prinz Edward (60).

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) besuchten die Ostermesse hingegen nicht und verbrachten laut OK! den ersten Osterfeiertag mit ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) in Anmer Hall, ihrem Heim in Norfolk. Zuvor wurde noch vermutet, dass die 42-Jährige an Ostern zurück in die Öffentlichkeit treten würde, nachdem sie sich nach einer Bauch-OP zurückgezogen hatte. Vor wenigen Tagen kam jedoch die schockierende Nachricht, dass sich ihre Rückkehr bis auf Weiteres verzögern würde, da die Britin ebenfalls an Krebs erkrankt ist.

Getty Images König Charles im März 2024

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, 2024

