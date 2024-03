Kommt Stefan Raab zurück? Diese Projekte stünden zur Auswahl

Die Hoffnung auf eine Rückkehr von Stefan Raab (57) ist groß. "Pass auf, Elton (52), wenn ich neun Millionen [Follower] habe, verspreche ich dir, dann mache ich wieder was", kündigte der Fernsehstar in seinem ersten Instagram-Post nach rund sechs Jahren Funkstille an – doch was hat der ehemalige TV total-Moderator geplant? Wie Bild erfahren haben will, möchte er nicht zurück vor die Kamera. Dafür soll er sich aber einiges für hinter den Kulissen überlegt haben. Wie auf vorliegenden Dokumenten erkenntlich wird, könnten Stefan und seine Firma Raab Entertainment sich in etlichen Bereichen rund um TV, Fashion und Technologie ausbreiten.

Dem Boulevardblatt zufolge könne der Fernsehproduzent in Zukunft jegliche Art von Unterhaltungs- und Bildungsprogrammen entwickeln. Unter anderem Shows, Live-Events oder auch Sportveranstaltungen. Des Weiteren könne er in Apps oder Software investieren. Aus den Dokumenten gehe auch hervor, dass er und seine Firma sich die Bereiche Kleidung, Merch und Verlagswesen geschützt haben. Auch ein Raab-Entertainment-Verlag, in dem exklusive Bücher oder Magazine herausgebracht werden, ist denkbar. Unter anderem könnte Stefan bald zu den Promis gehören, die mit ihrer eigenen Getränke-Marke Erfolge boomen – à la MontanaBlack (36) und Capital Bra (29).

Ein neues Projekt von Stefan und Raab Entertainment ist bereits bekannt. Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündete, werde im Juni während der Fußballeuropameisterschaft die TV-Show "Das RTL EM-Studio – Alle Spiele, Tore, Emotionen" ausgestrahlt. Stefans langjähriger Kollege Elton wird dabei die Moderation übernehmen. Und auch Jan Köppen (41) ist mit von der Sprecher-Partie. Mitja Lafere, der für die NFL-Berichterstattung bekannt ist, wird als Außenreporter aktiv sein.

Stefan Raab 1999 bei TV Total

Elton, TV-Moderator

