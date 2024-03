Michael Douglas (79) und Catherine (54) turteln beim Golfen

Michael Douglas (79) und Catherine Zeta-Jones (54) sind ein eingespieltes Team! Der US-amerikanische Schauspieler und die britische Darstellerin verbrachten einen entspannten Tag auf dem Golfplatz – und dabei wirkt das langjährige Ehepaar total verliebt. Auf diesen Bildern, die jetzt Daily Mail vorliegen, schlendern der "Basic Instinct"-Star und die "Die Maske des Zorro"-Darstellerin in lässigen Looks über das Grün oder flitzen in einem Golfcart über das weitläufige Gelände. Außerdem lächeln sich die beiden immer wieder total glücklich an.

Michael und Catherine machen kein Geheimnis aus ihrer großen Zuneigung. Am Valentinstag widmete die Oscar-Preisträgerin ihrem Schatz eine niedliche Liebeserklärung. Die Familienmutter veröffentlichte einige Turtelfotos von sich und ihrem Mann auf ihrem Instagram-Profil. Dazu verfasste sie liebevolle Worte: "Alles Gute zum Valentinstag an meinen Schatz Michael. Mit einem Kuss versiegelt."

Die beiden Schauspieler gehen bereits seit rund 24 Jahren als Mann und Frau durchs Leben. Michael und Catherine gaben sich 2000 das Jawort. Außerdem krönten sie ihr Glück mit zwei gemeinsamen Kindern: Im Jahr 2000 durften sie ihren Sohn Dylan Michael Douglas (23) auf der Welt begrüßen – 2003 folgte dann die Tochter Carys Zeta Douglas (20). Aus seiner vorherigen Ehe mit Diandra Luker hat Michael zudem einen Sohn namens Cameron Morrell Douglas.

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Februar 2023

