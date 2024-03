"Sister Act 3" noch in Arbeit? Whoopi Goldberg teilt Update

Das ist doch mal eine himmlische Nachricht! Schon seit 2020 warten "Sister Act"-Fans sehnlichst auf ein Update zum angeteaserten dritten Teil der Reihe. Whoopi Goldberg (68) spielte damals die Hauptrolle der Deloris Van Cartier in den beliebten Kultfilmen und war von Anfang an eine große Verfechterin einer Fortsetzung. Im Interview mit People kann die Schauspielerin nun endlich Details zum aktuellen Stand der Dinge verraten. "Es brodelt alles noch! Wir arbeiten daran und uns hat bis jetzt noch keiner gesagt, dass das Ganze abgesagt wurde. Wir schreiben weiter fleißig am Script", erklärt sie.

Bereits vor knapp vier Jahren bestätigte der Präsident der Walt Disney Studios, Sean Bailey, dass ein dritter Teil des Franchise tatsächlich in Arbeit ist. Im Interview verrät Whoopi, dass sie sich wünscht, den ursprünglichen Cast für den neuen Film wieder zu vereinen. Dabei nannte sie Namen wie Maggie Smith (89), die damals die Mutter Oberin verkörpert hatte. Whoopi erklärte: "Keine andere kann diese Rolle spielen wie sie. Es muss Maggie sein und deswegen halte ich die Rolle so lange frei, bis sie zusagt." Aber Whoopi selbst wird nicht nur in ihre altbekannte Rolle Deloris zurückkehren, sondern auch eine neue Aufgabe am Set übernehmen. Sie soll nämlich Mitproduzentin des Films werden an der Seite von Filmemacher Tyler Perry (54).

Die Rolle der musikalischen Deloris – alias Schwester Mary Clarence – war der große Hollywood-Durchbruch für Whoopi. Deshalb war es auch kein Wunder, dass sie bereits 2009 mit einer Bühnenproduktion des ersten Films in die Welt des fiktiven Klosters zurückkehrte – und zwar in einem Broadway-Musical! Damals spielte sie allerdings kurzzeitig die Rolle der Mutter Oberin. Erst 2019 nahm die Schauspielerin ihre ursprüngliche Rolle wieder auf. "Ja, ich spiele Deloris Van Cartier in 'Sister Act: Das Musical'. Die Original-Deloris ist zurück", verriet die Komödiantin damals auf ihrem Twitter-Account.

ActionPress Kathy Najimy, Whoopi Goldberg und Wendy Makkena

Getty Images Whoopi Goldberg, Schauspielerin

