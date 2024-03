Superselten: Gottschalk posiert mit Karina und ihrer Tochter

Das ist ein außergewöhnlicher Anblick! Normalerweise hält sich Thomas Gottschalk (73) mit Details aus seinem Familienleben zum größten Teil bedeckt. Und nicht nur das: Auch private Fotos teilt der einstige Wetten, dass..?-Moderator nur selten im Netz mit seinen Followern. Auf Instagram erfreut er seine Fans zum Osterfest mit dem ein oder anderen Familienschnappschuss. In seiner Story posiert er gemeinsam mit Freundin Karina Mroß und ihrer Tochter Melinda. Alle drei haben sich in Schale geschmissen und scheinen die Feiertage gebührend zu zelebrieren. Unter dem Bild schreibt der 73-Jährige: "Der erste Schampus nach alkoholfreier Fastenzeit" und stößt freudestrahlend mit den beiden Blondinen an.

Von den Feierlichkeiten postet Tommi ein weiteres Bild. Unter dem Schnappschuss – auf dem er mit seiner Liebsten um die Wette strahlt – wünscht er seiner Community: "Frohe Ostern!" Das Foto der Turteltauben scheint gut im Netz anzukommen. "So ein sympathisches Foto", kommentiert ein Fan unter dem Beitrag. Ein anderer User meint: "Fesch schaut ihr beide aus. Ihr seid ein tolles Paar." Dieser Meinung schließen sich noch etliche weitere Nutzer in der Kommentarspalte an.

Nach 40 Jahren Ehe mit Ex Thea Gottschalk hat der Moderator in Karina seine neue Liebe gefunden. Bereits seit 2019 gehen die Turteltauben nun gemeinsam durchs Leben. Tommi und seine Liebste hatten sich damals auf dem Geburtstag eines befreundeten Produzenten kennengelernt. Wie er gegenüber Bild verriet, wurde er bei der Party direkt in den Bann der Blondine gezogen: "Beim Geburtstag [...] hatte ich eigentlich vorgehabt, ein paar TV-Kollegen aus alten Zeiten wiederzusehen, aber wurde davon durch eine Frau abgelenkt."

Instagram / thereal.thomasgottschalk Karina Mroß und Thomas Gottschalk im März 2024

ActionPress/ Steffi Adam / Future Image Karina Mroß und Thomas Gottschalk

