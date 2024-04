"Bodenloser Appetit auf Süßes": Rebel Wilson nutzte Ozempic

Rebel Wilson (44) spricht über ihre Abnehmreise! Im Interview mit Sunday Times verrät die Schauspielerin nun, dass sie kurzzeitig Ozempic ausprobiert hat und erklärt, dass sie den Griff zum Abnehmmedikament in gewissen Fällen als sinnvoll erachtet: "Ich bin nicht richtig mit meinen Emotionen umgegangen. Ich habe mich nur vollgestopft und an ihnen festgehalten. Jemand wie ich könnte einen bodenlosen Appetit auf Süßigkeiten haben, also denke ich, dass diese Medikamente gut sein könnten." Dennoch betont der Pitch Perfect-Star auch, dass junge Menschen das Medikament nicht aus den falschen Beweggründen nutzen sollten: Sie sei der Meinung, dass "junge Frauen nicht versuchen sollten, wie Victoria's Secret-Models auszusehen – sie sollten einfach wie sie selbst aussehen."

Vor einigen Jahren feierte Rebel einen großen Abnehmerfolg. Vor Kurzem sprach sie jedoch ganz offen darüber, in ihrer Beziehung mit Ramona Agruma wieder ein bisschen zugenommen zu haben. "Man kennt das, wenn man sich in seiner Beziehung einfach nur wohlfühlt und einfach sagt: 'Scheiß drauf'", gestand sie im Interview mit People und fügte hinzu: "Ich habe kein Personal Training gemacht. Ich habe gegessen, was ich wollte. Ich habe am Set etwas Junkfood gegessen [...]. So habe ich in den vergangenen sechs Monaten bei diesem verrückten Zeitplan zehn Kilo zugenommen."

2020 machte die Blondine immer wieder mit Schlagzeilen rund um ihren enormen Gewichtsverlust auf sich aufmerksam. In wenigen Monaten nahm sie 20 Kilo ab. Ihr Fitnessgeheimnis verriet sie damals auf Instagram. Zwar könne sie sich einen Personal Trainer leisten, die besten Erfolge habe sie aber anderweitig erzielt: "Aber ich wollte euch wissen lassen, dass der größte Teil meiner Übungen aus Spaziergängen bestand. Das ist kostenlos und ihr könnt das alle sicher machen."

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin, mit ihrer Partnerin Ramona

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

