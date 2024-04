Bruce Willis' Tochter Rumer teilt Video vor Demenzdiagnose

Im Februar 2023 gab Bruce Willis (69) bekannt, dass er neben seiner bereits diagnostizierten Aphasie zusätzlich noch an Demenz erkrankt sei. Seitdem hat sich der Schauspieler aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Um das Leben und die Karriere ihres Vaters zu feiern, teilt Rumer Willis (35) nun in ihrer Instagram-Story einen Clip, in dem er mit der Band The Temptations performt. Unter dem begeisterten Jubel des Publikums sangen sie gemeinsam das Lied "Under The Boardwalk". Der Auftritt stammt aus dem Jahr 1987.

Vor wenigen Monaten machte Rumer bereits deutlich, wie schwer Bruce' Demenzerkrankung für sie ist. "Ich vermisse meinen Papa heute sehr", schrieb sie auf Instagram. Dazu teilte sie ein Foto, das sie als kleines Kind auf dem Arm ihres Vaters zeigt. Auch ihrer Schwester Tallulah (30) macht die Diagnose zu schaffen. In einem Artikel für die britische Vogue erklärte die Schauspielerin, dass sie versuche, das Leben ihres Vaters so gut es geht zu dokumentieren. Dafür wolle sie bei jedem Treffen mit ihrem Vater viele Fotos machen. Außerdem speichere sie alle Sprachnachrichten, die er ihr hinterlässt.

Auch auf seine Ehefrau Emma Heming kann Bruce in dieser schweren Zeit zählen. Vor wenigen Tagen feierten die beiden ihren 15. Hochzeitstag. Auf Instagram teilte die 45-Jährige einen niedlichen Schnappschuss. "Unsere Vereinigung und Verbindung ist wahrscheinlich stärker als je zuvor. Wir haben zwei aufgeweckte, lustige und gesunde Töchter. Wir haben eine Familieneinheit, die auf gegenseitigem Respekt und Bewunderung beruht. Und ich liebe und verehre einfach den Mann, den ich geheiratet habe!", schrieb sie unter ihrem Post.

