Stärker denn je! Bruce Willis und Emma feiern Hochzeitstag

Bruce Willis (69) und seine Emma (45) erreichen einen besonderen Meilenstein in ihrer Beziehung: Das Paar feiert seinen 15. Hochzeitstag! Dieses süße Jubiläum nutzt die Beauty, um ihrem Gatten einige Zeilen im Netz zu widmen. Auf ihrem Instagram-Profil schreibt die Brünette zu einem gemeinsamen Selfie: "Unsere Vereinigung und Verbindung ist wahrscheinlich stärker als je zuvor. Wir haben zwei aufgeweckte, lustige und gesunde Töchter. Wir haben eine Familieneinheit, die auf gegenseitigem Respekt und Bewunderung beruht. Und ich liebe und verehre einfach den Mann, den ich geheiratet habe!"

In ihrem Posting geht das Model aber auch auf die schweren Zeiten ein, die das Paar in den vergangenen Jahren meistern musste: "Heute ist unser 15. Hochzeitstag! Und heute kann ich eine Entscheidung treffen. Ich kann in Trauer schwelgen oder ich kann ihn feiern." Die 45-Jährige steht dem Hollywoodstar im Kampf gegen seine Krankheit zur Seite – denn Bruce leidet unter Aphasie und Demenz. Für die ganze Familie des legendären Schauspielers ist das nicht leicht. Doch sie halten stets zusammen.

Bruce und Emma sind zwar seit 15 Jahren verheiratet, ein Paar sind die beiden aber schon seit 2007. Nach einer gescheiterten Ehe mit Demi Moore (61) ist seine zweite Frau die große Liebe für den US-Amerikaner. Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter, genießen aber auch das Leben als große Patchworkfamilie mit Bruce' Sprösslingen aus erster Ehe. Und auch das Verhältnis zu seiner Ex ist nach wie vor gut – die Schauspielerin gratulierte dem 69-Jährigen am Mittwoch sogar zu seinem Geburtstag: "Wir lieben dich und sind so dankbar, dich zu haben!"

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, 2015

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore, im März 2024

