Dean McDermott erstmals nach Scheidung von Tori gesehen

Dean McDermott (57) scheint es gut zu gehen! Am vergangenen Freitag reichte Tori Spelling (50) offiziell die Scheidung von dem Schauspieler ein. Die beiden sind bereits seit zehn Monaten getrennt und waren zuvor 18 Jahre verheiratet gewesen. Nun wagt sich Dean auch zum ersten Mal in die Öffentlichkeit, wie auf den Fotos von Daily Mail zu sehen ist. Kurz nach der Scheidung holt er sich in einem lässigen Outfit bestehend aus Jeans, Karohemd und beiger Jacke einen Kaffee und macht einen entspannten Eindruck.

Schon nach der Trennung im Juni vergangenen Jahres machten Tori und Dean einen versöhnlichen Eindruck. Wie das Blatt weiter berichtet, stellte Dean bei seinem jüngsten Spaziergang auch direkt klar, dass zwischen der Beverly Hills, 90210-Bekanntheit und ihm kein böses Blut fließt. "Tori und ich verstehen uns gut", betonte Dean.

Am Freitag wurde überraschend bekannt, dass Tori die Scheidung eingereicht hat. In ihrem Podcast "Misspelling" lässt die Schauspielerin ihre Zuhörer sogar hautnah daran teilhaben, wie sie Dean von der Scheidung erzählt. "Die Anwälte haben es getan. Das ist nur eine Formalität. Es ist nur das eine Blatt, das du abhaken und unterschreiben musst", erklärt die 50-Jährige ihrem Ex am Telefon.

Getty Images Dean McDermott, Schauspieler

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott bei der Spoken Woof Benefizveranstaltung, 2019

