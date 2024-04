Ehemalige Monrose-Mitglieder ignorieren Bahars Comeback!

Bahar Kizil (35) feiert ein Comeback! Die Monrose-Bekanntheit hatte nach der Auflösung der Girl-Band im Jahr 2011 eine längere Musikpause eingelegt – doch nun möchte die Brünette ihren Fokus wieder auf die Musik richten. Der Startschuss von Bahars Solo-Karriere fällt vor einigen Wochen mit dem Release ihrer Single "They Said". Ihren damaligen Band-Kolleginnen Mandy Capristo (34) und Senna Gammour (44) scheint das egal zu sein: Von ihnen gibt es zu Bahars Neustart keine Glückwünsche. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan von ihr wissen, ob es die Solo-Künstlerin enttäusche, dass Senna und Mandy den Song nicht im Netz geteilt haben. Darauf entgegnete die 35-Jährige: "Nein, Enttäuschung ist nicht mehr da."

Bahar versicherte jedoch: "Ich habe immer Liebe für Monrose. [...] Aber dieser Part ist für mich mittlerweile abgeschlossen." Klingt ganz danach, als hätte die Brünette ohnehin mit keiner Reaktion gerechnet – denn Kontakt zu ihren beiden Ex-Bandkolleginnen hat sie laut eigenen Angaben mittlerweile nicht mehr. "Wir haben nach der Trennung einen relativ harten Cut gemacht. [...] Und mit den Jahren hat es sich auseinandergelebt", erklärte sie im Netz. Vor einigen Jahren hatte Bahar schon einmal den Kontaktabbruch zwischen den Band-Girls angedeutet: "Nach unserer Trennung gab es 2011 noch eine Comet-Verleihung, wo wir zu dritt waren und danach haben wir uns, glaube ich, nie wieder in der Dreier-Konstellation gesehen."

Doch die Anerkennung, die ihr die ehemaligen Girl-Band-Kolleginnen verwehren, bekommt Bahar von ihrer Community doppelt zurück. Im Netz zeigen sich die Fans begeistert von der neuen Musik der 35-Jährigen. "Ich habe Gänsehaut, mega", kommentiert ein Follower. Ein anderer Fan findet: "Deutsch zu singen steht dir richtig gut." Diese Fan-Meinungen stehen neben zahlreichen Herzchen-Emojis in der Kommentarspalte.

Getty Images Bahar, Senna und Mandy von Monrose, 2007

Instagram / baharkizilpolat Bahar Kizil, Sängerin

Wie findet ihr es, dass Bahars ehemalige Bandmitglieder nicht auf ihre Single reagiert haben? Verständlich! Die drei haben ja keinen Kontakt mehr! Enttäuschend! Die beiden hätten ihr trotz des Kontaktabbruchs gratulieren können. Ergebnis anzeigen



