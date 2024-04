Hasen und Co.: So feiert Katherine Schwarzenegger Ostern!

Katherine Schwarzenegger (34) setzt an den Osterfeiertagen auf eine besondere Tradition! Auf Instagram postet die Frau von Chris Pratt (44) nun einen kleinen Einblick in ihre Feiertage. Darin ist zu sehen, wie sie das Haus mit österlichen Dekorationen verziert. Zudem lässt Arnold Schwarzeneggers (76) Tochter ihre Fans an einer besonderen Tradition teilhaben: Zum Osterfest versammeln sich in ihrem Garten allerlei Tiere: Neben Hasen, Hühnern und Gänsen haben auch Alpakas ihren Weg in den Garten der Autorin gefunden. Diese dürfen von den Kindern gestreichelt und gefüttert werden. Dazu schreibt sie: "Ich liebe diese Ostertradition, die Kinder und Tiere für den Osterspaß zusammenbringt."

Doch nicht nur Ostern wird bei der kleinen Familie auf außergewöhnliche Weise zelebriert: Auch für das Weihnachtsfest hatte sich die zweifache Mama etwas Besonderes überlegt, wie sie damals auf ihrem Instagram-Account zeigte: Dort postete sie einen Schnappschuss vom Besuch beim Weihnachtsmann. Dabei ging jedoch nicht alles rund, wie Katherine erklärte: "Eine von ihnen wurde beim Anblick des Weihnachtsmanns hysterisch und die andere bat ihn, zum Spielen vorbeizukommen." Ihr breites Grinsen verriet jedoch, dass sie den chaotischen Tag mit Humor nahm.

Obwohl Katherine und Chris ihre Kinder zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraushalten und ihre Fans nur selten mit süßen Einblicken erfreuen, machen sie aus ihrer Liebe zueinander keinen Hehl: Zu ihrem Hochzeitstag teilte der Marvel-Star einen süßen Schnappschuss der beiden auf der San Ysidro Ranch in Montecito. Dazu schrieb er: "Alles Liebe zum Hochzeitstag! Die erste Nacht, die Mama und Papa seit drei Jahren auswärts verbringen. Zurück an dem Ort, an dem wir uns das Jawort gegeben haben. Ich liebe dich, Schatz!"

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger besucht mit ihren Töchtern den Weihnachtsmann

Instagram Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im Juni 2023

