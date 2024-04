Janelle Brown feiert erstes Ostern ohne Sohn Robert (25†)

Für Janelle Brown (54) ist dieses Osterfest besonders schwer. Vor wenigen Wochen verstarb ihr Sohn Robert Garrison Brown im Alter von nur 25 Jahren. Auf Instagram teilt die Reality-TV-Darstellerin nun ein Foto, das sie und ihre anderen Kinder und Enkel am Strand zeigt. Dazu schreibt sie: "Frohe Ostern euch allen! Ich war dieses Jahr noch dankbarer für meinen Glauben. Das Gedenken an den Erlöser und seine Gabe des ewigen Lebens. Wir haben uns heute für den NC Beach entschieden. Wir konnten den Gottesdienst von Maddies Kirche zu Hause streamen, da wir einfach keine Lust auf eine Menschenmenge hatten. Das Wetter war schön und die Drachen sind leicht geflogen."

Unter dem Post teilen die Fans der Sister Wives-Darstellerin aufmunternde Worte. "Frohe Ostern. Ich wünsche dir und deiner Familie Frieden und ganz viel Liebe", kommentiert ein Follower. "Ich hoffe, ihr hattet heute den friedlichsten und schönsten Tag, Janelle. Gott segne dich und deine Familie", wünscht ein anderer Fan. "Frohe Ostern, Janelle. Ich hoffe, du konntest es mit deiner Familie genießen. Diese Enkelkinder bringen dich durch die schwere Zeit. Liebe Grüße", schreibt ein weiterer User.

Im März wurde Garrison tot in seinem Haus in Flagstaff in Arizona aufgefunden. Wie TMZ berichtete, hatte der 25-Jährige eine Schusswunde. Die genauen Todesumstände sollen von der Polizei derzeit noch ermittelt werden. Ein Fremdverschulden scheint derzeit ausgeschlossen zu sein. Wenige Tage später wurde er im Kreise seiner Familie und seiner Freunde zu Grabe getragen.

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown und ihre Familie an Ostern, 2024

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown

