Putzig! Nicky Hilton feiert Ostern mit ihren drei Kindern

Wie feiert Nicky Hilton (40) Ostern? Das zeigt die Hotelerbin ihren Fans nun mit ein paar süßen Schnappschüssen auf Instagram! Mit Ehemann James Rothschild und den Töchtern Lily-Grace, Teddy Marilyn sowie Sohnemann Chasen zelebrierte sie offenbar ganz bodenständig. Die drei Kids durften sich über kleine, befüllte Osterkörbe freuen, es wurden Eier gefärbt und ein wenig gebastelt. Eine Ostereiersuche durfte auch nicht fehlen: Hand in Hand und in putzigen Outfits liefen die drei Kleinen durch ihren Garten. Ein Osterhase stattete der Familie auch einen Besuch ab.

Dass die 40-Jährige so einen privaten Einblick gewährt, ist eine Seltenheit – denn eigentlich hält sie ihre Kinder so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Erst im Februar dieses Jahres besuchte sie zum ersten Mal mit allen Dreien ein Event. Ihren Sohn hatte Nicky zuvor noch nie mitgebracht. Beim Young Hearts Friends Fest im Museum of Ice Cream in New York hatten sie aber wohl eine Menge Spaß: Für den Nachwuchs gab es Süßigkeiten und sie konnten ausgelassen toben. Mama posierte währenddessen für ein paar Schnappschüsse.

Dass Nicky, was ihre Kinder angeht, sehr beschützend ist, wird auch dadurch klar, dass sie den Namen ihres Sohnes knapp zwei Jahre lang geheim hielt. Erst vor wenigen Wochen verriet die Unternehmerin gegenüber Us Weekly, dass er den Namen Chasen trägt. "Wir mochten den Namen schon immer und er war ungewöhnlich", erklärte die Schwester von Paris Hilton (43) und schwärmte weiter: "Er versucht gerade zu sprechen. Er sagt schon viele Wörter, aber noch keine ganzen Sätze. Er ist so süß und seine großen Schwestern bewundern ihn."

Anzeige Anzeige

Instagram / nickyhilton Nicky Hiltons Kinder

Anzeige Anzeige

MEGA Nicky Hilton mit ihren drei Kindern in New York City 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Nickys Osterfotos? Total schön, dass sie ihre Community daran teilhaben lässt. Na ja. Ich finde so private Momente müssen nicht geteilt werden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de