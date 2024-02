Nicky Hilton besucht erstmals mit ihren Kindern ein Event!

Es ist eine absolute Premiere! Nicky Hilton (40) ist stolze Mutter von drei Kindern. Gemeinsam mit ihrem Ehemann James Rothschild durfte sie sich über zwei Töchter namens Lily-Grace Victoria Rothschild und Teddy Marilyn Rothschild sowie einen Sohn, dessen Name bisher nicht verraten wurde, freuen. Ihre Sprösslinge hält die Hotelerbin so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Doch vor wenigen Tagen besuchte Nicky zum ersten Mal mit ihren drei Kindern ein öffentliches Event!

Am Dienstag besuchte die Familie das Museum of Ice Cream in New York City. Für den besonderen Anlass putzten sich Nicky und ihre Sprösslinge richtig heraus. Während die Hotelerbin ein lilafarbenes Spitzenkleid trug, zeigten sich ihre Töchter in weißen Kleidern im Partnerlook. Lily-Grace und Teddys kleiner Bruder trug ein schlichtes Outfit, bestehend aus einer blauen Bomberjacke, einer dunklen Hose und weißen Sneakern. Vor allem die Kinder schienen bei dem Event viel Spaß zu haben. Lachend tollten die drei herum und bestaunten die vielen Süßigkeiten.

Wie sehr Nicky ihre Kinder beschützt, wurde erst vor kurzem wieder deutlich. In der Sendung "Paris in Love" geriet sie mit ihrer Mutter Kathy Hilton (64) aneinander, nachdem diese ausgeplaudert hatte, dass Nicky ein Mädchen erwarten würde.

Nicky Hilton in New York City 2024

Nicky Hilton, Model

Kathy und Nicky Hilton bei der Pariser Fashion Week, Juli 2023

