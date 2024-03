Khloé Kardashian teilt niedliche Einblicke in Osterfeiertage

Bei Khloé Kardashian (39) und ihrer Familie ist an den Osterfeiertagen Spiel, Spaß und Freude angesagt. Auf ihrem Instagram-Account teilt die The Kardashians-Berühmtheit ein paar Schnappschüsse und gibt ihren Fans einen kleinen Einblick in ihren Tag: Zu sehen sind unter anderem ihre beiden Kinder, Töchterchen True (5) und der 19 Monate alte Tatum (1). Auf einem Bild präsentiert die Kleine ihren künstlerisch gestalteten rosafarbenen Nussknacker-Osterhasen. Neben Khloés Nichten und Neffen ist auch Oma Kris Jenner (68) anwesend und genießt den Anblick ihrer fröhlichen Enkelkinder.

Die Kardashian-Mutter überraschte ihre Follower gestern mit einem zuckersüßen Rückblick auf frühere Osterfeste. In ihrem Instagram-Beitrag sind unter anderem Kim (43) und Kourtney (44) in jungen Jahren zu sehen – sie tragen hübsche Kleider und halten ihre gefüllten Osterkörbe stolz in den Händen. Auch Kendall (28) und Kylie Jenner (26) sind auf einem Bild zu erkennen. Die Schwestern tragen niedliche Blumenkleider und lächeln glücklich in die Kamera. Doch ein Erinnerungsstück sticht heraus: Das Kindheitsfoto von Robert Kardashian (37), auf dem der Kleine stolz sein gefundenes Osterei präsentiert und überglücklich in die Linse blickt.

Die berühmte Reality-TV-Familie teilt immer wieder Fotos von ihren Kindern im Netz. So durften sich die Fans von Khloé erst vor wenigen Wochen an einer ganzen Bilderreihe von True und Tatum erfreuen. Der kleine Racker lächelt in einer stylishen braunen Jeansjacke und einer etwas zu groß geratenen Baseballmütze für die Kamera – seine große Schwester sorgt dafür, dass für das Bild auch alles perfekt sitzt. Von diesem Anblick waren auch die User begeistert. "So süß" und "Absolut bezaubernd, wie sich die große Schwester um ihren Bruder kümmert", hieß es in der Kommentarspalte auf Instagram.

Instagram / khloekardashian True Thompson , Tochter von Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Sohn Tatum

