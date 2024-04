Nach Scheidungsnews: Tori Spelling strahlt auf Red Carpet

Tori Spelling (50) und Dean McDermott (57) hatten ihre Trennung im Juni 2023 bekannt gegeben. Mittlerweile reichte die Beverly Hills, 90210-Darstellerin die Scheidung ein. Nachdem bekannt wurde, dass die Ehe der beiden offiziell vorbei ist, präsentiert sie sich nun auf dem roten Teppich. Bei den iHeartRadio Awards begeistert die Schauspielerin die Fotografen mit einem strahlenden Lächeln. Für den Auftritt suchte sie sich eine lässige karierte Hose in Beige aus und kombinierte sie mit einem schwarzen Crop-Top und dazu passenden High Heels. Es wirkt, als habe Tori die anstehende Scheidung gut verkraftet – zumindest scheint sie bester Laune zu sein.

Dass Tori sich offiziell scheiden lässt, wurde vergangenen Freitag bekannt. TMZ lagen Gerichtsdokumente vor, die den Antrag der US-Amerikanerin beinhalten sollen. Angeblich geht daraus hervor, dass als offizielles Datum der Trennung der 17. Juni 2023 festgelegt wurde. Als Grund für das Ehe-Aus werden wohl "unüberbrückbare Differenzen" genannt. Tori beantrage außerdem das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für die noch minderjährigen Kinder. In ihrem neuen Podcast "misSPELLING" bestätigt sie die Scheidung: "Ich habe die Scheidung eingereicht. Wow, ich habe gerade die Worte gesagt, die ich seit 16 Jahren im Kopf habe. Wild."

Das Verhältnis von Tori und Dean soll aber trotz der Trennung wieder gut sein – und das, obwohl es anfänglich offenbar einige Schwierigkeiten gegeben hatte. Der Kanadier ist mittlerweile wohl wieder neu verliebt und mit der neuen Partnerin ihres Ex versteht sich wohl auch Tori super. "Ich bin so gesegnet, dass alle miteinander auskommen und sich für das Wohl der Kinder einsetzen. Das ist eine wunderbare Sache", schwärmte der 57-Jährige im Interview mit Page Six.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Dezember 2018

Getty Images Tori Spelling im Mai 2023

