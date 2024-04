So schön feiert schwangere Ashley Tisdale ihre Ostertage

Ashley Tisdale (38) teilt süße Ostergrüße auf Instagram! Die Schauspielerin ist aktuell zum zweiten Mal schwanger und genießt ihr Familienglück in vollen Zügen. An den Feiertagen ging es auf Ostereiersuche mit ihrem Mann Christopher French (41) und Töchterchen Jupiter Iris (3). "Frohe Ostern von der French-Familie", schreibt der High School Musical-Star auf Social Media. Anbei sehen die Fans allerlei niedliche Schnappschüsse, die Jupiter mit Osterhase und Körbchen am Strand zeigen. Wie ein zuckersüßes Bild mit ihrem Papa verdeutlicht, war die Ausbeute erfolgreich und das Behältnis voll mit bunten Eiern.

Der herzerwärmende Familieneinblick kommt bei den Followern gut an und sie freuen sich mit dem Hollywood-Star. Fans hinterlassen zahlreiche Ostergrüße in den Kommentaren – auch Jupiters erfolgreiche Suche wird gewürdigt. "Schöne Bilder und Glückwunsch zu der gelungenen Jagd nach dem Osterhasen", schreibt ein Nutzer. "Was für bezaubernde Fotos", schwärmt ein weiterer.

Erst vor rund einer Woche verkündete die frühere Disney-Darstellerin mit süßen Babybauch-Fotos ihre zweite Schwangerschaft – auf TikTok teilte sie zudem offene Worte darüber, dass Kind Nummer zwei nicht selbstverständlich für sie sei. "Beim ersten Mal litt ich unter postpartalen Depressionen, und der Gedanke, noch ein Kind zu bekommen, machte mir definitiv Angst", erzählte sie offen gegenüber ihren Fans. Mittlerweile freue sie sich aber sehr auf weiteren Nachwuchs – ebenso wie Jupiter, die es kaum erwarten könne, eine große Schwester zu sein.

