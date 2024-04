Trennungsfrisur? Megan Fox überrascht mit einem blauen Bob!

Für Megan Fox (37) war es wohl Zeit für etwas Neues! Erst vor wenigen Wochen bestätigte die Schauspielerin, ihre Verlobung zu Machine Gun Kelly (33) gelöst zu haben. Ob die zwei weiterhin ein Paar sind, ist derweil noch unbekannt. Im Netz teilt die Beauty dennoch fleißig Bilder – nun überrascht Megan mit einer gewagten Typveränderung! Auf einem neuen Schnappschuss auf Instagram schaut sie verführerisch in die Kamera und präsentiert ihre kurzen blauen Haare, die perfekt den Ton ihrer Augen unterstreichen. "Ich begebe mich in meine Jedi-Ära", schreibt Megan noch dazu.

Auch Machine Gun Kelly scheint trotz der geplatzten Verlobung aktuell nicht Trübsal zu blasen. Nur wenige Tage nach der Verkündung der News wurde er zusammen mit seiner Tochter und einer Freundin in einem Restaurant in Miami gesichtet. Laut eines Insiders, der die Gruppe beobachtete, soll der Musiker "gut gelaunt" gewirkt haben, wie er gegenüber Page Six ausplaudert.

Die Verlobung soll bereits im vergangenen Jahr gelöst worden sein, wie Megan im Podcast "Call Her Daddy" verraten hatte. Dennoch bleibe der Sänger immer ihre "Zwillingsseele". "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein", hatte die "Jennifer's Body"-Darstellerin klargestellt. Mehr habe sie zu ihrer Beziehung zu MGK aber nicht sagen wollen.

Instagram / meganfox Megan Fox, 2024

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

