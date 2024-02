Würde Cathy Hummels noch einmal vor den Traualtar treten?

Cathy Hummels (36) und ihr Ex-Mann Mats Hummels (35) hatten sich 2007 in München kennen und lieben gelernt. Acht Jahre später traten die beiden dann vor den Traualtar – das Glück sollte jedoch nicht für immer währen: Ende 2022 ließen sich die Influencerin und der Fußballer scheiden. Das Liebes-Aus traf die Mutter eines Sohnes schwer und hinterließ tiefe Wunden – dennoch versucht sie ihr Glück mittlerweile mit einer Dating-App. Doch kann Cathy sich vorstellen, noch einmal den Bund der Ehe einzugehen?

"Also, ich sage mal so: Sag niemals nie", geht die ehemalige Spielerfrau auf die sehr private Frage aus ihrer Instagram-Community ein. Bei ihrem zweiten Ehemann müsste sie sich aber ganz sicher sein: "Das müsste dann schon jemand sein, der mich wirklich umhaut, weil ich geschieden bin und eine Scheidung ist nie schön. Derzeit scheint Cathy in Sachen Liebe sehr desillusioniert zu sein. "Ich weiß auch nicht, ob ich an die ewige Liebe glaube. Ich glaube an Liebe, Freundschaft. Aber an die ewige Liebe? Ich weiß es nicht", gibt sie ernüchtert zu.

Aufgrund eines verdächtigen Urlaubsbilds hatten Cathys Fans kürzlich erst vermutet, dass sie neu verliebt sei. In ihrer Instagram-Story bezog die Moderatorin dann Stellung. "Nur weil man ein Tattoo hat und groß ist, ist man nicht zwangsläufig mein Lover", erteilte die Blondine den Gerüchten eine Absage.

