Sandra Sicora sah "Prominent getrennt" als neue Chance an

Sandra Sicora (31) ging voller Hoffnung zu Prominent getrennt. Die Reality-TV-Bekanntheit nimmt gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Tommy Pedroni an der kommenden Staffel der Show teil. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Influencerin nun rückblickend mit einer vorgedrehten Story von dem Moment, als sie sich auf den Weg nach Südafrika ans Set gemacht hat. Sie sei sehr aufgeregt, freue sich aber genauso sehr. "Ich freue mich, dass ich die Chance bekomme, noch einmal mit ihm zu sprechen, das Ganze zu verarbeiten und ich denke oder ich habe das Gefühl, dass es gut werden wird", zeigte Sandra sich total hoffnungsvoll vor dem Beginn der Dreharbeiten.

Nach ihrer Teilnahme an Temptation Island V.I.P. zog der gebürtige Franzose rasch die Reißleine und wollte nichts mehr mit Sandra zu tun haben. Nun sah sie "Prominent getrennt" als Chance an, wieder auf Tommy zugehen und vielleicht das ein oder andere Missverständnis aus dem Weg räumen zu können: "Es gab halt einfach nicht den Punkt, dass man das zusammen verarbeiten konnte. Ich weiß nicht, wie sein Stand der Dinge ist, das werde ich ja jetzt erfahren. Da freue ich mich auch drauf. Mein Stand der Dinge ist, dass ich das Ganze noch nicht richtig verarbeiten konnte", führt Sandra in ihrer Story weiter aus.

Ob die beiden wieder einen Schritt aufeinander zugehen können, bleibt abzuwarten. Romantisch wird es aber vermutlich nicht mehr zwischen ihnen werden – Tommy ist mittlerweile nämlich wieder vergeben. Seit einigen Monaten geht der Muskelmann gemeinsam mit Paulina Ljubas (27) durchs Leben und wirkt in der Beziehung überglücklich.

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

