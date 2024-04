Zwölffacher Vater: So feiert Nick Cannon Ostern mit den Kids

Nick Cannon (43) hatte an den Feiertagen ziemlich viel um die Ohren! Der Comedian ist stolzer Vater von zwölf Kindern von sechs verschiedenen Frauen. Mit seinen Sprösslingen wollte er natürlich auch Ostern verbringen – auf Instagram zeigt er, wie er das geschafft hat: Verkleidet als Osterhase scheint er all seinen Kids nacheinander einen Besuch abgestattet zu haben. So zeigt ihn beispielsweise ein Foto mit seiner Tochter Onyx Ice, die er mit LaNisha Cole bekam. Auf einem weiteren Schnappschuss sitzt Nick mit Golden Sagon, Rise Messiah und Powerful Queen, die er mit Brittany Bell (36) hat, auf dem Boden.

Mit seiner Ex-Partnerin Alyssa Scott bekam der 43-Jährige die kleine Halo Marie und einen Sohn namens Zen, der 2021 wenige Monate nach seiner Geburt verstorben ist. Für ihn gründeten Nick und Alyssa die Zens Light Foundation. Kurz vor Ostern besuchten die beiden im Nahmen ihrer Organisation ein Kinderkrankenhaus, in dem sie Geschenke und Ostereier an 150 kleine Patienten verteilten – auch an dem Tag brachte der Schauspieler die Kids in einem Hasenkostüm zum Strahlen. "Das Lächeln auf den Gesichtern der Kinder war eine starke Erinnerung daran, wie wichtig es ist, Positivität und Freundlichkeit zu verbreiten", berichtete Nick im Netz.

Der US-Amerikaner scheint mit seiner Kinderschar superzufrieden zu sein – ist seine Familienplanung nun abgeschlossen? "Ich entspanne mich im Moment. Bis jetzt gibt es keine Pläne am Horizont", hatte er Anfang des Jahres im Interview mit People erklärt. Nick findet es außerdem sehr witzig, dass ihn die Leute ständig dazu ermutigen wollen, noch mehr Kinder zu bekommen: "Zwölf sind nicht genug?"

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Kindern Golden Sagon, Rise Messiah, Powerful Queen

Getty Images Nick Cannon bei der "Howard Stern Show"

