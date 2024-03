"Emily in Paris"-Stars genießen einen Tag im Disneyland!

Die Dreharbeiten von Emily in Paris sind momentan in vollem Gange. Doch die Darsteller der beliebten Netflix-Serie arbeiten nicht nur gerne zusammen, sondern verbringen auch ihre Freizeit gemeinsam. Nun unternehmen sie einen Ausflug ins Disneyland Paris. Mit dabei sind Hauptdarstellerin Lily Collins (35) und ihre beste Serienfreundin Ashley Park (32) sowie die Nebendarsteller Paul Forman (30) und Samuel Arnold (32). Alle vier lächeln auf den Fotos gut gelaunt in die Kamera und sind mit ihren Disney-Haarreifen bestens für den Ausflug gestylt. Lily schreibt zu ihrem Instagram-Post: "Sonntagsspaß am glücklichsten Ort der Welt!"

Ein Video zeigt die Gruppe auf einer Achterbahn. Während die Mädels freudig schreien, schaut Paul eher skeptisch in die Kamera. Am Ende scheinen allerdings vor allem Lily und Ashley fertig von der Aufregung des Tages zu sein. Auf einem Bild schlafen die beiden auf der Rückbank eines Autos - die Mickey-Maus-Ohren noch auf dem Kopf. Dass die "Emily in Paris"-Stars sich auch privat gerne mögen, hat man schon häufiger beobachten können. Nachdem die Only Murders in the Building-Darstellerin ihre Erfahrung eines septischen Schocks auf Instagram öffentlich gemacht hatte, erhielt sie Unterstützung von ihren Serienkollegen. "Ich kann mir das kaum ansehen, ohne zu weinen. Ich liebe dich, Schwester", kommentierte die Tochter von Phil Collins (73).

Fans von "Emily in Paris" erwarten schon gespannt die neue Staffel. Lily gab Mitte Januar bekannt, dass die Dreharbeiten weitergehen würden. "Endlich wieder mit meiner Familie in Paris vereint und es fühlt sich so gut an", teilte sie ihren Followern auf Instagram mit. Staffel drei hatte mit einem überraschenden Cliffhanger geendet. Gabriels Hochzeit mit Camille platzte, da sie glaubte, dass ihr Freund immer noch in Emily verliebt sei. Auch die Beziehung der Marketing-Expertin mit dem Briten Alfie ging in der letzten Episode in die Brüche. Doch ob Gabriel und Emily nun zusammenkommen, ist unklar, denn der Sternekoch ließ die Bombe platzen, dass Camille von ihm schwanger sei.

Instagram / lilyjcollins Ashley Park und Lily Collins

Netflix Lucas Bravo und Lily Collins in "Emily in Paris"

