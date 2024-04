"Prominent getrennt"-Sandra eckt direkt mit Kim Virginia an!

Die neue Staffel Prominent getrennt startet rasant. In der ersten Folge geraten die Realitystars Sandra Sicora (31) und Kim Virginia (28) bereits bei der Begrüßung aneinander. Als Sandra und ihr Ex-Freund Tommy Pedroni am Anwesen ankommen, weigert sich die 31-Jährige, Kandidatin Kim die Hand zu geben. "Die ist halt ein bisschen Psycho unterwegs", kommentiert Kim die Situation im Nachhinein. Laut ihr habe Sandra nicht einmal "die Mindestrespektebene" erfüllt. Auch Tommy sieht Sandras Verhalten kritisch und sorgt sich, dass die Influencerin ihnen bereits zu Beginn des Formats die Chancen verbauen könnte.

Schon vor dem Aufeinandertreffen der beiden TV-Gesichter ließ sich erahnen, dass Sandra und Kim nicht gut aufeinander zu sprechen sein werden. Als Kim das Foto von Sandra und ihrem Verflossenen sieht, hat sie eine klare Meinung zu dem baldigen Aufeinandertreffen: "Es kommt einfach Sandra", beschwert sie sich und fügt hinzu: "Wenn ich die schon sehe auf dem Bild, könnte ich schon kotzen".

Die beiden waren sich in der vergangenen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love begegnet. Bereits dort hatten sie sich in die Haare bekommen. Seitdem wirft Kim Virginia Sandra vor, dass diese das Spiel wissentlich sabotiert habe und den Kandidaten bewusst die Chance auf den Sieg vermasseln wollte. Die Realitystars lassen auch auf Social Media kein gutes Haar aneinander und gerieten bereits mehrfach aneinander.

