Endlich offiziell: Nico Santos und Frau Aileen werden Eltern

Er bestätigt die Vermutungen! Nico Santos (30) gelang im Jahr 2017 mit dem Song "Rooftop" sein internationaler Durchbruch. Sein Privatleben versucht der Sänger jedoch aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Im vergangenen Jahr heiratete er seine Frau Aileen bei einer romantischen Zeremonie auf Mallorca. Vor wenigen Tagen wurde dann gemunkelt, dass die Turteltauben zum ersten Mal Eltern werden sollen. Nun meldet sich Nico persönlich zu den Gerüchten zu Wort!

In einem Post auf Instagram teilt er seinen Fans mit, dass er zwei Nachrichten zu verkünden hat: "Die erste ist eine sehr schöne Nachricht. Wir erwarten Familienzuwachs", bestätigt er die süßen Baby-News. Er und seine Frau hätten die Neuigkeiten gerne noch für sich behalten, jedoch seien andere Medien ihnen dabei zuvorgekommen. Dennoch bittet er seine Fans, die Privatsphäre seiner Familie weiterhin zu schützen.

Da der Papa in spe in dieser besonderen Zeit für seine Familie da sein möchte, sei es für ihn jedoch notwendig, seine Tour zu verschieben. Trotz dessen sind seine Fans aus dem Häuschen und wünschen der kleinen Familie alles Gute: "Herzlichen Glückwunsch und unendlich viel Liebe. Ich kann eure Entscheidung total nachvollziehen und freue mich umso mehr auf den Herbst" und "Herzlichen Glückwunsch an eure kleine Familie. Aus so einem Grund verschiebt man doch gerne die Tour", sind nur zwei der vielen verständnisvollen Kommentare unter dem Statement.

Nico Santos, Sänger

Nico Santos im September 2021

Getty Images Nico Santos im Dezember 2022

