Sydney Sweeney äußert sich zu den Affärengerüchten mit Glen!

Sie nimmt es mit Humor! Die Schauspielerin Sydney Sweeney (26) ist bekannt durch die Rom-Com "Wo die Lüge hinfällt". Wie im Film schien es auch im realen Leben zwischen ihr und ihrem Co-Star Glen Powell (35) geknistert zu haben. Daraufhin spekulierten die Fans, ob die beiden sich sogar daten würden. Obwohl die Schauspieler dies schon mehrfach verneint hatten, sprach die Darstellerin bei "Saturday Night Live" nochmal über ihren angeblichen Seitensprung. Während ihres Monologs machte sich Sydney sogar darüber lustig.

In der aktuellen "Saturday Night Live"-Folge sprach Sydney über die Affärengerüchte, die sich seit dem Rom-Com-Dreh gebildet hatten. "Aber ich würde sagen, das verrückteste Gerücht, das ich kenne, ist, dass ich während der Dreharbeiten eine Affäre mit meinem Co-Star Glen Powell hatte", witzelte sie und fügte nach einer längeren Pause hinzu: "Das ist natürlich nicht wahr!" Danach versicherte die Hollywood-Berühmtheit, wie glücklich sie mit ihrem Verlobten Jonathan Davino sei. "Er ist sogar hier, um mich zu unterstützen!" Als Sydney die Kamera darum bat, ihn zu zeigen, schwenkte diese nicht zu Jonathan, sondern zu niemand anderem als zu Glen. Das Publikum brach in schallendes Gelächter aus.

Auch über ihren aktuellen Marvel-Film "Madame Web" machte sich die 26-Jährige lustig. Zu Beginn ihres Monologs erinnerte sie das Publikum daran, in welchen Produktionen sie mitgespielt hat. "Ihr habt mich vielleicht in 'Wo die Lüge hinfällt' oder Euphoria gesehen. Ihr habt mich definitiv nicht in 'Madame Web' gesehen", erläuterte Sydney. Dass der Marvel-Film einige schlechte Kritiken erhalten hatte, schien dem Filmstar nicht entgangen zu sein.

Getty Images Dakota Johnson und Sydney Sweeney auf der Premiere von "Madame Web" 2024

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

