Boxkampf im September: Stefan Raab deutet sein Comeback an

Kommt Stefan Raab (57) etwa bald zurück? Vor knapp zehn Jahren war der ehemalige "TV total"-Moderator von der Bildfläche verschwunden. Wenige Tage vor Ostern meldete er sich erstmals wieder im Netz. In einem Instagram-Video verkündete der Showmaster, dass er am 14. September gegen die Boxerin Regina Halmich (47) in den Ring steigen möchte. Die nimmt die Herausforderung an: "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14. September noch nichts Besseres vor. Wir haben einen Kampf. Herausforderung angenommen." Die Tickets für den Kampf waren innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft. Regina und Stefan werden bald vor 15.000 Zuschauern gegeneinander kämpfen.

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de