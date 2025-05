Dachte Jeremy an "Temptation Island"-Abbruch und Trennung?

Bei der diesjährigen Temptation Island-Staffel wird wohl keine Beziehung so sehr auf die Probe gestellt wie die von Jeremy und Raffaela. Vor allem Raffa lässt durch ihr Verhalten Zweifel bei ihrem Partner aufkommen – im Promiflash-Interview verrät dieser nun, ob er sogar mit dem Gedanken gespielt hat, seine Beziehung aufzugeben. "Zweifel gehören meiner Meinung nach dazu. Aber die Beziehung direkt zu beenden, ohne miteinander gesprochen zu haben, ergibt für mich wenig Sinn", erklärt Jeremy.

Ein anderes Paar brach in der aktuellen Staffel bereits nach wenigen Tagen das Experiment ab. Auch Jeremy haderte diesbezüglich sehr mit seinen Gefühlen. "Der Gedanke war tatsächlich einmal da – die Gesamtsituation war wirklich nicht leicht für mich", gesteht er, fügt aber hinzu: "Aber aufgeben kommt für mich nicht infrage. Ich möchte natürlich auch wissen, wie sich Raffaela weiterhin verhält und was noch passiert." Die Bilder von Raffaela lösten bei dem Reality-TV-Darsteller viel aus. Auch er ließ immer mehr Nähe zu: "Rache war nie mein Motiv. Ich war verletzt und habe Nähe zugelassen. Aber nicht, um jemandem wehzutun, sondern weil ich selbst emotional ins Wanken geraten bin. In so einer Situation kann es passieren, dass man mal eine schlechte Entscheidung trifft."

Auf Social Media steht Raffaela im Moment ziemlich unter Beschuss. Viele Zuschauer kritisieren ihr Handeln in der TV-Show. Jeremy hält sich bei dem Thema auf Instagram zurück, stattdessen stellte sich inzwischen aber ein anderer Mann auf Raffas Seite. Verführer Marvin Manson, der bei "Temptation Island" Raffa ziemlich nahegekommen ist, nahm sie öffentlich in Schutz.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy, Kandidat bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

RTL Raffaela und Jeremy, "Temptation Island"-Couple

Anzeige Anzeige

Anzeige