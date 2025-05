"Temptation Island"-Raffa wird von Marvin in Schutz genommen

Schon nach wenigen Folgen hat sich gezeigt, dass Raffaela Caramela die Temptation Island-Kandidatin ist, die in der aktuellen Staffel mit Abstand am meisten polarisiert. Auch im Netz ist sie nicht sicher vor Menschen, die harte Kritik an ihrem Verhalten in der Show üben. Ein Temptation-Kollege stellt sich nun aber schützend an die Seite der Stuttgarterin: Marvin Manson – Raffas heißeste Verführung in der Villa – möchte den Hate, den sie bekommt, nicht einfach so stehen lassen. "Klar, ein paar Sachen, die sie da sagt, würden für mich als Freund auch überhaupt nicht gehen", stellt er in seiner Instagram-Story klar und fügt aber hinzu: "Aber Jamy macht genau dasselbe, in manchen Fällen sogar noch schlimmer [...]. Warum wird da nicht differenziert? Da müsste er eigentlich genauso sein Fett wegkriegen wie sie."

Auch Raffaela scheint sich von vielen zu Unrecht verurteilt zu fühlen. Die 25-Jährige ist auch der Meinung, dass Mitkandidat Jamy Schröder ihr in seinem Verhalten in nichts nachstehen würde. "Will das gar nicht aufbauschen und es geht auch nicht um Jamys Verhalten an sich. Das könnte mir nicht egaler sein und ich bin die Letzte, die jemanden verurteilt", betont sie in ihrer Instagram-Story und fährt fort: "Es geht nur darum, dass es okay ist, wenn 'ein Mann nicht treu sein kann, weil er ja ein Mann ist'. Aber wenn eine Frau solche Bedürfnisse äußert, bricht ein Skandal aus." Die Schuld dafür gibt sie nicht Jamy, sondern der Gesellschaft. Ihrer Meinung nach werde mit "zweierlei Maßstab gemessen".

Während Raffa in den vergangenen Temptation-Folgen ziemlich viel Nähe von Marvin zuließ, stellte auch Jamy unter Beweis, dass er kein Kind von Traurigkeit ist. Besonders die Verführerin Alexandra, von ihm Barbie genannt, hat es dem 36-Jährigen besonders angetan. "Barbie, komm her, du geile Sau. Ich mache mit dir Sachen, die hast du bei Ken noch nie gesehen", war nur einer der Sprüche, den er ihr gegenüber äußerte und der den Eindruck erweckte, dass er in dieser Zeit nicht allzu viele Gedanken an seine Freundin Hillary verschwendete.

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, "Temptation Island"-Kandidatin

Instagram / jamezgood Jamy Schröder, Reality-TV-Darsteller

