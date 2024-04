Rockig! Kourtney Kardashian begeistert Fans mit neuen Fotos

Sie ist die Frau eines echten Rockstars – und so sieht sie auf diesen neuen Fotos auch aus. Kourtney Kardashian (44) postete Anfang dieser Woche eine Reihe Fotos auf Instagram, die allesamt ein Flashback in ihre Zeiten als Blondine im Frühling 2023 sind. Die Partnerin von Drummer Travis Barker (48) zeigt sich insbesondere auf den Selfies äußerst hot in komplett schwarzen Outfits. Die Lederjacke kombinierte die Fashionista mit Minirock und kniehohen Stiefeln oder auch mit Korsett und Sonnenbrille. Die Fans sind begeistert! Neben Flammen-Emojis und Herzen kann man auch haufenweise enthusiastische Kommentare unter dem Post lesen. Ein Fan schreibt: "Ich komme nicht darüber hinweg, wie modisch du bist! Du lieferst immer ab!"

Ihre Fans lieben Kourtney vor allem für ihre coolen Outfits, aber auch, weil sie ihnen ganz private Einblicke in ihr Leben erlaubt. Wie zum Beispiel Anfang März dieses Jahres, als die Unternehmerin eine Reihe Fotos postete, um ihre Fans in Sachen Söhnchen Rocky Thirteen auf den neusten Stand zu bringen. Das Nesthäkchen wird von Kourtney und Travis größtenteils aus der Öffentlichkeit rausgehalten, doch die Detailaufnahmen ließ sich Mama Kourtney nicht nehmen. Schnappschüsse vom Kinderwagen, Rockys winziges Händchen oder sogar Kourtney selbst beim Muttermilch pumpen in sexy Unterwäsche – der The Kardashian-Star hält das alles für ihre Supporter fest. Die Fans feiern ihre authentische Art, wie man in den Kommentaren lesen kann: "Kourtney ist einfach die Echteste aus ihrer Familie! Sie verstellt sich nie! Ich freu mich so für sie."

Der "The Kardashians"-Star und der Blink182-Drummer sind seit 2022 miteinander verheiratet. Vor fast einem Jahr kam dann die freudige Neuigkeit: Kourtney und Travis erwarten ein Kind. Für die Beauty und ihren Mann ist Rocky Thirteen das erste gemeinsame Kind, doch die Schwangerschaft verlief nicht ganz reibungslos. Im September 2023 musste der damals noch ungeborene Rocky notoperiert werden, was Kourtney ebenfalls in einem Post festhielt. Dazu schrieb sie: "Ich werde unseren unglaublichen Ärzten ewig dankbar sein, dass sie das Leben unseres Babys gerettet haben." Was genau der Grund für die plötzliche Operation war, hat sie bis heute nicht verraten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Kourtney so intensiv über ihr Leben im Netz postet? Find ich cool! Sie liebt ihre Fans nun mal. Ich finde es ein wenig übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de