So süß gratuliert John Travolta Tochter Ella zum Geburtstag!

John Travolta (70) ist stolzer Vater von drei Kindern – und beweist die Liebe zu seiner Tochter Ella Bleu Travolta (24) jetzt mit einem aktuellen Instagram-Beitrag. Darin gratuliert er seiner mittlerweile erwachsenen Tochter mit einem süßen Videotribut zu ihrem 24. Geburtstag. Die Aufnahmen zeigen Ella bei der Zubereitung eines Schokoladenkuchens, strahlend neben ihrem Papa in einem Oldtimer sitzend und beim Auspusten der Kerzen. Er schließt das Video mit einem Foto des Geburtstagskindes und den Worten "Happy Birthday Ella" ab. Dasselbe steht auch in seiner Caption unter dem Beitrag, nur fügt der Schauspieler noch ein "Ich liebe dich. Dein Dad!" hinzu. Darunter schließen sich viele seiner Follower und Freunde an – und gratulieren Ella in den Kommentaren ebenfalls herzlich zu ihrem Ehrentag.

Die Familie Travolta scheint ein enges Verhältnis zueinander zu haben und zeigt dies auch gerne im Netz. So gratulierte Ella ihrem Papa ebenfalls mit einem emotionalen Post – denn John wurde im Februar 70 Jahre alt. Dafür teilte sie ein altes Foto von den beiden aus ihrer Kindheit und widmete ihm liebe Worte: "Alles Gute zum Geburtstag für den Mann, der immer an meiner Seite ist und der immer Licht und Schönheit in diese Welt bringt. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück." Seinen runden Geburtstag feierte John aber ganz bescheiden im Ski-Urlaub mit seinen Liebsten. Auch dies wollte er seinen Followern nicht vorenthalten und gab ihnen Einblicke auf Instagram. "Das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk heute. Zu sehen, wie mein Sohn Ben ein neues Niveau beim Skifahren erreicht! Ich bin so stolz auf ihn", schrieb der "Grease"-Star unter das Video, das Benjamin Travolta (13) auf Skiern zeigte.

Doch auch wenn John sich mittlerweile glücklich mit seiner Familie zeigt, musste er schon so einige Schicksalsschläge verkraften. Der "Saturday Night Fever"-Darsteller verlor 1977 seine geliebte Kollegin Diana Hyland an Brustkrebs, ein Jahr später starb seine Mutter. Daraufhin legte er in seiner Karriere erst mal eine Pause ein. 1991 heiratete John mit Schauspielerin Kelly Preston (✝57) die Liebe seines Lebens und bekam drei Kinder mit ihr. Sein ältester Sohn Jett Travolta (✝16) starb jedoch im Alter von nur 16 Jahren an einem Krampfanfall. Und elf Jahre später nahm der Brustkrebs ihm einen weiteren wichtigen Menschen – Ehefrau Kelly.

