So bescheiden feiert John Travolta seinen 70. Geburtstag!

Er feiert seinen Ehrentag! John Travolta (70) kann auf eine eindrucksvolle Karriere zurückblicken: Der Schauspieler ist seit mehr als 50 Jahren im Filmgeschäft tätig. Schon seit vielen Jahren gehört er zu den größten Hollywoodstars – seinen Durchbruch feierte er 1975 mit der Serie "Welcome Back, Kotter". Und auch privat läuft es für den stolzen Papa gut: Immer wieder gibt er Einblicke in das Leben mit seinen Kindern Ella Bleu (23) und Benjamin (13). Seinen 70. Geburtstag feiert John allerdings ganz bescheiden!

Auf Instagram gibt er nun einige Einblicke in seinen großen Tag. In einem kurzen Clip ist der "Grease"-Star zu sehen, wie er die Kerzen seiner Geburtstagstorte auspustet und anschließend genüsslich in ein Stück Kuchen beißt. Außerdem postet er ein Video seines Sohnes Benjamin, wie dieser auf Skiern die Piste hinuntersaust. Dazu schreibt das Geburtstagskind: "Das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk heute. Zu sehen, wie mein Sohn Ben ein neues Niveau beim Skifahren erreicht! Ich bin so stolz auf ihn."

Und auch die Freunde des Filmstars denken an seinem runden Geburtstag an ihn: Ebenfalls auf Instagram postet seine Kollegin Jamie Lee Curtis (65) einige Schnappschüsse der beiden. Diese untertitelt sie mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch. Wir sind schon so lange Freunde und Kollegen und teilen die Leidenschaft für unsere Kunst, unsere Kinder und unsere Rettungshunde!"

Instagram / johntravolta Benjamin Travolta, John Travolta und Ella Bleu Travolta

Getty Images John Travolta, Schauspieler

Instagram / jamieleecurtis John Travolta und Jamie Lee Curtis, Schauspieler

