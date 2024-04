Süße Worte: Junior Andre begrüßt seine neue Halbschwester!

Junior Savva Andre (18) ist erneut großer Bruder geworden! Sein Vater Peter Andre (51) und seine Frau Emily wurden vor wenigen Tagen zum dritten Mal Eltern eines gemeinsamen Kindes. Das kleine Mädchen erblickte am 02. April 2024 mit stolzen 3.260 Gramm das Licht der Welt. Peter veröffentlichte die Neuigkeiten auf seinem Instagram-Account und teilte ein Bild, auf dem sein Baby auf der Brust seiner Frau liegt und schrieb dazu: "Nur wenige Minuten alt... Wir fühlen uns gerade so überwältigt. Wir sind so glücklich, unser wunderschönes Mädchen in der Familie willkommen zu heißen." Auch ihr 18-jähriger Bruder begrüßte das kleine Wunder mit zuckersüßen Worten und kommentierte den Beitrag: "Willkommen im Leben, meine wunderschöne kleine Schwester."

Für Junior ist es bereits das siebente Geschwisterchen. Gegenüber Hello! verriet der gemeinsame Sohn von Katie Price (45) und Peter schon vor der Geburt, dass er seine kleine Schwester genauso behandeln wolle wie sein eigenes Kind. Aber eine Aufgabe möchte er dann doch nicht übernehmen müssen, plauderte er im Gespräch aus: "Ich werde keine Windeln wechseln". Peters ältester Sohn und seine anderen drei Kinder, Princess (16), Amelia und Theo, verwöhnten das Neugeborene bereits ordentlich mit Kuscheleinheiten – glücklicher könnten die Eltern nicht sein!

Das sieht bei Katie und ihrem Sohn ganz anders aus! Das Verhältnis von Mutter und Sohn scheint seit längerer Zeit zerrüttet zu sein. Erst vor wenigen Wochen erzählte die Britin in ihrem Podcast "The Katie Price Show", dass sie Junior seit Ewigkeiten nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Im August vergangenen Jahres offenbarte die TV-Persönlichkeit während einer Aufnahme, dass sich ihr Sohn für sie schäme. Vor allem ihr Kleidungsstil und ihre laszive Art seien ihm ein Dorn im Auge, gab sie zu. Der 18-Jährige wohnt derzeit bei seinem Vater und scheint mit Katies Ex-Mann ein viel besseres Verhältnis zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre, Musiker

Anzeige Anzeige

Jules Annan / Avalon Katie Price mit ihrem Sohn Junior Andre, Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Juniors Worte an seine kleine Schwester? Total süß! Na ja, ein, zwei Worte mehr hätte er schon sagen können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de