Vor der Tochter: Tötete Jenelle Evans' Ex erneut einen Hund?

Im Jahr 2019 musste David Eason rechtliche Konsequenzen fürchten, nachdem er den Hund seiner jetzigen Ex Jenelle Evans (32) erschossen hatte. Damals hatte es geheißen, der Vierbeiner habe Jenelles kleine Tochter gebissen und David habe sie nur beschützen wollen. Dennoch musste er sich wegen Tierquälerei verantworten. Aus der Situation scheint er nicht gelernt zu haben, denn seine Verflossene behauptet jetzt, er hätte erneut einen Hund getötet. Berichten von The Sun zufolge habe sie das in ihrem Antrag auf Schutzmaßnahme wegen häuslicher Gewalt aufgeführt. "David hatte einen Streit mit Jenelle außerhalb des Hauses in der Einfahrt. Er stürmte davon, stieg in Jenelles Toyota, um wegzufahren, ohne sie um Erlaubnis zu fragen. [Er] fuhr sehr schnell los, überfuhr einen Welpen und tötete ihn", heißt es in dem Bericht. Das Drama mitansehen musste seine 16-jährige Tochter Maryssa.

Aus dem Antrag geht außerdem hervor, dass David wohl häufiger zu aggressivem Verhalten neigte, das sowohl seine Noch-Ehefrau als auch die Kinder in Angst versetzte. Er habe immer wieder "emotional missbräuchliches Verhalten gegenüber und in Gegenwart der minderjährigen Kinder" an den Tag gelegt: "Das Verhalten des Beklagten verursacht ein erhöhtes Maß an Angst für alle drei Kinder im Haus und er hat eine Vorgeschichte von körperlichen Handlungen, wie zum Beispiel das Schlagen und Einschlagen von Löchern und Wänden, das Werfen von Gegenständen und das Stehlen von Gegenständen von Jenelle." Derartige "Einschüchterungsversuche" haben bei der 32-Jährigen zu einer posttraumatischen Belastungsstörung geführt.

In den vergangenen Monaten häuften sich die Vorwürfe gegen David. Vor allem, nachdem Jenelles Sohn Jace mehrmals von zu Hause weggelaufen war, wurde die Kritik schärfer. Im März zog die Teen Mom-Bekanntheit dann die Reißleine und reichte die Scheidung ein. Darüber hinaus beantragte sie auch das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Laut David habe der Trennungsgrund aber nichts mit den aktuellen Vorfällen zu tun. "Weil Jenelle mich betrogen hat. Sie betrügt mich schon seit Jahren, um ehrlich zu sein", erzählte er in einem TikTok-Livestream.

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit, mit ihrem Partner David Eason und ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans, TV-Persönlichkeit und David Eason

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass David den Hund tatsächlich überfahren hat? Ja, das traue ich ihm zu. Nein, das klingt für mich nicht besonders glaubwürdig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de