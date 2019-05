Es ist eine traurige Geschichte, bei der sich zwei widersprüchliche Versionen der Geschehnisse gegenüberstehen! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Teen Mom-Star Jenelle Evans (27)’ Ex-Mann David Eason den Hund des Reality-Stars erschossen haben soll. Seine Begründung für seine Tat: Das Tier habe der gemeinsamen Tochter Ensley ins Gesicht beißen wollen und er habe nur seine Familie schützen wollen. Jetzt wurden die Ermittlungen gegen ihn aufgenommen!

Gegen David soll nun eine Untersuchung wegen Tierquälerei laufen. “Das Columbus County Sheriff's Office und die Columbus County Animal Control haben eine gemeinsame Untersuchung der Vorwürfe eingeleitet”, zitiert Page Six einen Sprecher der Polizei. Nachdem diese Montagabend eine Kontrolle in seinem Haus vorgenommen hatte, wurde zunächst erklärt, dass es keine Grundlage für weitere Untersuchungen gebe. David soll mittlerweile laut Medienberichten außerdem Aggressionsprobleme eingeräumt haben und sich deswegen in Therapie begeben.

Jenelle hatte kurz nach dem Vorfall gegenüber dem Us Magazine erklärt, sich in einem Gewissenskonflikt zu befinden. Einerseits könne sie ihren Noch-Ehemann verstehen – er habe es schließlich für ihre Tochter getan: “So etwas lässt er nicht durchgehen und dazu steht er. Er hat den Hund einfach mit in den Wald genommen und dort erschossen – und das unweit von unserem Haus.” Sie habe dennoch das Gefühl, das zu tun, was am besten für ihre drei Kinder sei. Deshalb denke sie sogar über eine Scheidung nach.

Getty Images Jenelle Evans, "Teen Mom"-Star

Instagram / easondavid88 David Eason mit Hund Nugget im August 2018

Instagram / j_evans1219 "Teen Mom"-Jenelle und Noch-Ehemann David Eason

