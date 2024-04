"Alle Masken fallen": Es gibt ein Wiedersehen bei "The 50"!

Die Kandidaten von The 50 setzen sich noch einmal zusammen! In der Gameshow kämpften 50 Realitystars um den Sieg – und ein sattes Preisgeld für einen ihrer Follower. Doch nicht nur die Spiele zogen die Zuschauer in ihren Bann: Es gab auch einige Absprachen, Allianzen und die ein oder andere Intrige. Wie der offizielle Instagram-Account von Prime Video nun bekannt gibt, werden die Stars nach der Ausstrahlung noch einmal aufeinandertreffen. "Bitte festhalten: Bei der Live Reunion auf dem Prime Video TikTok Kanal werden alle Masken fallen", lautet die vielversprechende Ankündigung. Das Wiedersehen wird am 9. April um 19 Uhr stattfinden.

Die erste Staffel des französischen Erfolgsformates konnte der Ex-Love Island-Kandidat Paco Herb für sich entscheiden: Im finalen Arenaspiel mussten er, Yasin Mohamed (32) und Diogo Sangre (29) Körbe werfen. Obwohl die Kandidaten zunächst vermuteten, dass Yasin als professioneller Basketballer einen klaren Vorteil hat, konnte der an der Schulter verletzte Ex von Yeliz Koc (30) das Spiel am Ende für sich entscheiden. Seine Kontrahenten gönnten ihm den Triumph: "Ich freue mich auf jeden Fall für Paco, er hat besser gespielt. Er hat die Bälle getroffen, wir nicht", erklärte Yasin und auch Diogo stellte klar: "Ich habe ihm das megagegönnt. Ich bin ein guter Verlierer, er hat das besser gemacht."

Während also zwischen Paco und seinen Mitstreitern kein böses Blut herrscht, könnte das Wiedersehen der Männergruppe mit Serkan Yavuz (31) deutlich spannender ausfallen: Der Kampf der Realitystars-Sieger verfolgte hinter dem Rücken seiner Männerallianz eine eigene Strategie und brachte seine Verbündeten gegen sich auf. Zudem legte er sich sowohl mit Filip Pavlovic (29) als auch mit Giulia Siegel (49) an.

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Reality-TV-Star

RTL II Serkan Yavuz bei "Kampf der Realitystars"

