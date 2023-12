Scheidungskrieg: Ioan Gruffudd und Ex einigen sich vorerst

Sie sind sich einig geworden! Ioan Gruffudd (50) und Alice Evans (52) hatten sich im Jahr 2007 das Jawort gegeben. Gemeinsam haben die beiden Schauspieler zwei Kinder. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Nach 14 gemeinsamen Jahren reichten sie die Scheidung ein. Diese artete jedoch in einen regelrechten Rosenkrieg aus: Beide Parteien machten sich schwere Vorwürfe. Nun haben Ioan und Alice eine vorläufige Einigung erzielt!

Das geht aus Dokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Darin heißt es: "Ioan zahlt Alice die Summe von 3.000 Dollar [2.755 Euro] pro Monat, 1.500 Dollar [1.377,50 Euro] pro Kind, zahlbar am ersten Tag eines jeden Kalendermonats, rückwirkend vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. April 2024." Zudem habe sich der "Fantastic Four"-Star bereit erklärt, bis zum April nächsten Jahres weitere 7.000 Dollar [6.428,35 Euro] Ehegattenunterhalt an seine Ex zu zahlen.

Doch nicht nur die einstigen Eheleute zoffen sich vor Gericht, auch Ioans Tochter Ella beantragte im Juni eine einstweilige Verfügung gegen ihren Vater und seine neue Freundin Bianca Wallace: Laut eigener Aussage habe Ella nach einem Streit mit Bianca das Apartment ihres Vaters verlassen wollen. Daraufhin soll seine neue Partnerin die Tür zugeschlagen haben. "Die Tür hat mich am Kopf und am Arm getroffen. Mein Arm wurde geprellt und ich hatte eine kleine Beule am Kopf", hieß es in den Akten, die Daily Mail vorliegen. Die Anträge wurden jedoch abgewiesen.

Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

Getty Images Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Juni 2022

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

