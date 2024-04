Für dieses "Let's Dance"-Paar hat es sich heute ausgetanzt!

Auch in dieser Woche wird bei Let's Dance wieder ordentlich ausgesiebt: Ein Tanzpaar muss die Show verlassen. Dabei war die Jury heute sehr spendabel: Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) konnten die volle Punktzahl erhaschen, während sich sowohl Detlef D! Soost (53) mit Ekaterina Leonova (36) und Jana Wosnitza (30) mit ihrem Partner Vadim Garbuzov (36) über 29 Punkte freuen durften. Doch für wen hat es heute nicht gereicht? In dieser Woche trifft es Stefano Zarrella (33) und Mariia Maksina (26) – für sie hat es sich ausgetanzt.

Ebenfalls zittern mussten Biyon Kattilathu (39) mit Marta Arndt (34) und Sophia Thiel (29) mit Alexandru Ionel (29). Als erstes erlöst wurde der Motivations-Coach. Schließlich konnten auch Sophia und Alexandru aufatmen. Sie dürfen in der nächsten Woche ihr Können erneut unter Beweis stellen. Die Fans sind von Stefanos frühem Ausscheiden sehr enttäuscht. "Unfair. Stefano hat es verdient, weiterzumachen. Ann-Kathrin hätte freiwillig gehen müssen", findet ein Zuschauer auf X, während ein weiterer zustimmt: "Stefano Zarrella ist raus, das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen." "Was ist das für eine doofe Staffel? Die mit Potenzial fliegen früh und die, die es echt nicht drauf haben, kommen weiter", wettert zudem ein dritter Nutzer.

Die Fans waren sich relativ einig, welcher der Stars seine Tanzschuhe einpacken soll: In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 5. April 17:07 Uhr] stimmten von insgesamt 2.896 Teilnehmern ganze 1.250 Personen, was 43,2 Prozent entspricht dafür, dass Ann-Kathrin Bendixen als Nächstes aus der Show fliegen soll. Doch auch Biyon konnte die Leser nicht von sich überzeugen: 872 Zuschauer – und damit 30,1 Prozent – wollen ihn nicht weiter in der Show sehen. Die wenigsten Stimmen erhielt Gabriel: Nur 34 Abstimmer, was 1,2 Prozent entspricht, hofften auf seinen Rauswurf.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Mariia Maksina im März 2024

Getty Images Sophia Thiel und Alexandru Ionel, 2024

