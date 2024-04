Horst Lichter tröstet weinende "Bares für Rares"-Verkäuferin

Bei Bares für Rares wird es eher selten so richtig emotional. In der vergangenen Folge flossen jedoch sogar Tränen. Heide Jansen brachte zwei weiße Leuchten in Kaktusform mit in die Sendung – noch bevor der Experte Sven Deutschmanek (47) diese unter die Lupe nehmen konnte, um deren Wert zu bestimmen, musste sie weinen. Die 74-Jährige erzählte von ihrem verstorbenen Mann und begann dabei zu schluchzen. Horst nahm sie liebevoll in den Arm und versuchte, sie zu trösten: "Komm, lass dich mal drücken, mein Kind."

An den Lampen hängen offenbar viele Erinnerungen. Deswegen sollten sie auch den Besitzer wechseln – im Idealfall für 600 Euro. Doch damit konnte Sven nicht ganz dienen. Der Kunst- und Antiquitätenhändler bezifferte deren Wert auf knapp 500 Euro. Heide wollte es aber trotzdem versuchen und stellte die beiden Objekte den Händlern vor. Esther Ollick startete mit einem Gebot von 300 Euro für beide Exemplare und lieferte sich daraufhin ein Bietergefecht mit Markus Wildhagen (57). Am Ende gingen sie für 530 Euro an die gebürtige Düsseldorferin über den Tresen.

Im großen "Bares für Rares"-Weihnachtsspecial vergoss auch Horst selbst ein paar Tränen, allerdings vor Freude. Ein Mutter-Tochter-Duo hatte gehofft, mit seinen mitgebrachten Porzellantellern noch 80 Euro zu machen – die Expertin Dr. Bianca Berding schätzte deren Wert auf stolze 39.000 Euro. "Das erste Mal, dass ich wieder heulen muss, weil ihr so lieb seid", freute sich der einstige TV-Koch.

Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter, "Bares für Rares"-Star

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

