Schwangerer Christina Hänni fällt "Let's Dance"-Pause schwer

Christina Hänni (34) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein – denn gemeinsam mit ihrem Ehemann Luca Hänni (29) erwartet die Profitänzerin zum allerersten Mal Nachwuchs. Doch so sehr sie die Schwangerschaft aktuell auch mit Freude und purem Glück erfüllt, so schwer ist die derzeitige Pause, die sie gezwungenermaßen vom Let's Dance-Tanzparkett nehmen muss. "Es ist aber natürlich trotzdem ein bisschen wehmütig. Weil man all seine Kollegen und seine Freunde sieht", verrät Christina nun ganz ehrlich im Partnerinterview mit ihrem Liebsten gegenüber RTL.

Jedoch sieht die 34-Jährige die Sache nicht nur mit einem weinenden, sondern auch einem lachenden Auge. Wie sie weiter erklärt, hat die Schwangerschaft auch ihre Vorzüge. Zwar müsse sie aktuell sehr stark sein und ihre Leidenschaft für das Tanzen pausieren, doch sei es "auch sehr interessant, das mal von einer anderen Perspektive zu sehen, weil ich diese Perspektive noch nie hatte", meint Christina. Trotz der Baby-Tanzpause kann die hübsche Brünette dann aber doch nicht ganz ohne die beliebte Show. Im weiteren Verlauf des Gesprächs plaudert das Paar aus, dass sie inzwischen ein Ritual entwickelt haben. Demnach stehe für die beiden zur Primetime am Freitagabend nur eine einzige Sache auf dem Plan – "Let's Dance". "Sie will immer live dabei sein", berichtet Luca.

Obwohl Christinas Schwangerschaft in großen Schritten voranschreitet, sollen sich die baldigen Eltern in einem Punkt noch nicht ganz einig sein. Im Interview mit Gala verrieten die beiden, dass der Babyname aktuell noch so manch eine Frage aufwirft. "Wir haben noch gar keinen. Wir tun uns echt schwer. Vielleicht haben wir eine Eingebung, wenn wir unser Baby in den Händen halten", berichteten der Musiker und der "Let's Dance"-Star damals.

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der ersten "Let's Dance"-Show in Köln im Februar 2020

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni im Oktober 2022

