Haben Luca Hänni und seine Christina schon einen Babynamen?

Bei Luca Hänni (29) und seiner Christina (34) reißen die guten Neuigkeiten einfach nicht ab! Nachdem der einstige DSDS-Sieger seiner Liebsten einen Antrag gemacht hatte, folgte schnell die Hochzeit. Kurz darauf fanden die Turteltauben ihr Traumhaus und überraschten ihre Fans mit einer weiteren frohen Botschaft: Christina und Luca erwarten ein Baby! Seitdem gibt die Let's Dance-Bekanntheit immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. Bei einer Sache scheint sich das Ehepaar jedoch nicht einig zu sein: Beim Babynamen. Im Interview mit Gala verraten sie: "Wir haben noch gar keinen. Wir tun uns echt schwer. Vielleicht haben wir eine Eingebung, wenn wir unser Baby in den Händen halten."

In dem Interview sprechen sie auch über die schweren ersten Schwangerschaftsmonate, die für die Tänzerin alles andere als angenehm gewesen waren: "Der Anfang war sehr holprig, die ersten Monate hatte ich echt mit Übelkeit zu kämpfen. Das ist glücklicherweise vorbei." Inzwischen gehe es ihr bis auf einige "sensible Tage, an denen sich die Hormone besonders bemerkbar machen", besser. Luca leide indessen unter "größeren Stimmungsschwankungen", wie er mit einem Augenzwinkern zugibt.

Damit Christina die Schwangerschaft in vollen Zügen genießen kann, legte sie vor wenigen Wochen eine Tanzpause ein. "Der letzte Tanz! Ciao, geliebte Bühne!", schrieb sie via Instagram und fügte hinzu: "Das Baby hat im Bauch mit mir so super mitgetanzt. Ob Tour oder Auftritte auf so vielen Bühnen in zwei Ländern!" Auf ihre Rückkehr freue sich die werdende Mama jetzt schon: "Das nächste Mal, wenn ich wieder auf der Fläche stehe, sieht dann schon alles ganz anders aus!"

Christina Hänni, Profitänzerin

Christina Hänni, Tänzerin

