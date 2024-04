Verprügelt auf Straße: Lena Mantler reflektiert über Angriff

Lena Mantler (21) berichtet offen über eine schockierende Erfahrung, die sie vor einiger Zeit erleben musste: Sie wurde auf offener Straße verprügelt! Im "G Spot"-Podcast mit Stefanie Giesinger (27) erklärt der TikTok-Star, was er damals aus dem schrecklichen Vorfall gelernt hat. "Ja, das war auch ein ziemlicher Wake-up-Call für mich", sinniert die Influencerin unter Tränen und fügt hinzu: "Ich bin dankbar, dass es passiert ist. Ich habe es auch irgendwie gebraucht. Ich habe nur noch versucht, zu funktionieren. [...] Seitdem gehe ich viel gesünder und selbstbewusster durch das Business."

Mit zitternder Stimme merkt die Schwester von Lisa Mantler (21) an, dass es das erste Mal sei, dass sie richtig über das Geschehene reflektiere. "Es war die schlimmste, aber gleichzeitig auch die beste Situation, die mir hätte passieren können", behauptet die 21-Jährige und ist sich sicher, dass es nicht nur etwas mit ihrer Bekanntheit zu tun hatte, dass sie auf offener Straße verprügelt wurde: "Ich glaube, das kann jedem passieren, also das hat nichts mit dem Lisa und Lena-Ding zu tun, aber wie das Business darauf reagiert hat... Das war für mich so eine Lehre. [...] Am Ende des Tages, wenn man am Boden liegt, sind so wenige Leute da, die einem hochhelfen!"

Bereits im vergangenen Jahr äußerte sich Lena gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung zu dem brutalen Angriff, der sich vor gut einem Jahr zugetragen haben soll. "Ich hatte ein blaues Auge und ein geschwollenes Gesicht – und es ging nur darum, wie man das überschminkt", merkte sie damals an. Die Beauty habe damals sogar eine Gehirnerschütterung und ein geprelltes Jochbein davongetragen.

Instagram / lena Lena Mantler, November 2023

Instagram / lisaandlena Lena und Lisa Mantler im Juli 2022

