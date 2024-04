Welches Paar soll heute bei "Let's Dance" die Koffer packen?

Nach der Osterpause wagen sich die Stars und ihre Profi-Trainer schon heute Abend wieder auf das TV-Parkett von Let's Dance. Nach schweißtreibenden Wochen voller Frust, hartem Training und Erfolgserlebnisse müssen die verbleibenden Paare auch diesmal wieder beweisen, was sie in den vergangenen Wochen gelernt haben. Doch wie in jeder Woche wird sich auch heute wieder einer der Stars verabschieden müssen. Noch im Rennen sind neben Tony Bauer (28) und Anastasia Stan, Sophia Thiel (29) und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel (29).

Doch auch Stefano Zarrella (33) und Mariia Maksina (26), sowie Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34) kämpfen noch immer um den begehrten Titel des "Dancing Stars 2024". Wer am Ende mit der Trophäe nach Hause gehen wird, zeigt sich in den nächsten Wochen. Sicherlich werden da auch Ann-Kathrin Bendixen und Neu-Papa Valentin Lusin (37) noch ein Wörtchen mitreden wollen – genauso wie Detlef Soost (53) gemeinsam mit "Let's Dance"-Urgestein Ekaterina Leonova (36) und Lulu Lewe mit Massimo Sinató (43). Die bunte Truppe der kommenden Show komplettieren dann noch Jana Wosnitza (30) mit Vadim Garbuzov (36), Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35), sowie Geheimfavorit Gabriel Kelly (22) mit Malika Dzumaev (33).

In der vergangenen vierten Show musste Lina Larissa Strahl (26) gemeinsam mit Zsolt Sándor Cseke (36) die Koffer packen – ganz zur Überraschung der Schauspielerin. Sie selbst hatte ihr Aus zuvor nicht kommen sehen. Im RTL-Interview nach der Verkündung zeigte sie sich deshalb auch sichtlich enttäuscht. Auf die Frage, wie es ihr aktuell gehe, entgegnete die "Bibi & Tina"-Darstellerin nur: "Könnte besser sein, traurig. [...] Es waren sehr schöne fünf Wochen."

Getty Images "Let's Dance", TV-Show

RTL / Stefan Gregorowius Lina Larissa Strahl und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance"

