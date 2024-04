Aus eigener Kraft: Taylor Swift ist dank Musik Milliardärin

Taylor Swift (34) hat einen neuen Meilenstein erreicht. Die Sängerin wurde durch Songs wie "Shake It Off" und "Bad Blood" vor rund zehn Jahren schlagartig berühmt. Seitdem ist sie von den Bühnen dieser Welt nicht mehr wegzudenken und heimst einen Preis nach dem anderen ein. Das macht sich auch finanziell bemerkbar. Das Finanzmagazin Forbes enthüllt in seiner Liste für das Jahr 2024: "[Taylor] ist die erste Musikerin, die allein durch ihre Songs und Auftritte ein zehnstelliges Vermögen erreicht."

