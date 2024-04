CGI-Zwerge: So sieht Rachel Zegler in "Schneewittchen" aus

Rachel Zegler (22) spielt in der nächsten Realverfilmung von Disney die Märchenfigur Schneewittchen. Der Trickfilm gehört zu den ersten großen Erfolgen des Studios und hat dementsprechend Kultstatus. Doch schon bevor es richtig losging, bekam Disney Kritik – unter anderem auch von Game of Thrones-Star Peter Dinklage (54): Denn die Darstellung der Zwerge mit kleinwüchsigen Schauspielern befeuere Stereotype. Nun veröffentlicht die Produktionsfirma ein erstes Bild, das die Schauspielerin umgeben von den sieben Zwergen zeigt. Ob die Veränderung, die Disney aufgrund der Vorwürfe vornahm, den wartenden Fans gefällt, sei dahingestellt: Denn die Zwerge sind computeranimiert und haben ein dementsprechend ungewöhnliches Erscheinungsbild.

Bereits 2022 reagierte Disney auf die Kritik an der Neuverfilmung von "Schneewittchen" und kündigte an, sich etwas anderes zu überlegen. "Um zu verhindern, dass Stereotype aus dem Original-Zeichentrickfilm weiter bestärkt werden, werden wir mit diesen Figuren einen anderen Ansatz wählen und haben uns von Mitgliedern der kleinwüchsigen Community beraten lassen. Wir freuen uns darauf, mehr zu dem Film mitzuteilen, nachdem die Produktion nach längerer Entwicklungszeit beginnt", hieß es in dem optimistischen Statement. Dennoch hielt die Kritik an, denn es stellte sich heraus, dass lediglich einer der Darsteller für die sieben Zwerge tatsächlich kleinwüchsig war.

Hauptdarstellerin Rachel konnte sich in den vergangenen Monaten bereits gut in Hollywood etablieren: Ihre Darstellung im Die Tribute von Panem-Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" begeisterte die Kinozuschauer. Dabei wollte die US-Amerikanerin die Rolle der Lucy Gray erst gar nicht spielen. "Ich habe die Rolle erst abgesagt, weil ich länger von zu Hause weg gewesen wäre", erklärte sie im Bild-Interview. Zum Zeitpunkt der Anfrage sei sie ebenfalls für ein Projekt länger im Ausland gewesen und habe nicht direkt wieder weit weg sein wollen: "Ich glaube, es hat nach der ersten Anfrage fünf Monate gedauert, bis ich zugesagt habe."

Getty Images Peter Dinklage bei der Berlinale Eröffnungszeremonie im Februar 2023

Getty Images Rachel Zegler, "Hunger Games"-Schauspielerin

