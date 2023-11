Rachel Zegler lehnte ihre "Hunger Games"-Rolle zuerst ab!

Fast wäre es wohl zu einem anderen Cast gekommen! In wenigen Tagen ist es so weit: Ab dem 16. November läuft der neue Film The Hunger Games: The Ballad of Songbirds in den deutschen Kinos. Die Stars feierten aber schon die Premiere in der deutschen Hauptstadt Berlin – selbstverständlich auch Rachel Zegler (22), die Lucy Gray Baird verkörpert. Doch beinahe hätte sie diese Rolle gar nicht gespielt...

Im Interview mit Bild plaudert sie aus: "Ich habe die Rolle erst abgesagt, weil ich länger von zu Hause weg gewesen wäre." Zu der Zeit habe Rachel schon im Ausland gearbeitet und wollte wohl nicht direkt danach wieder von ihren Liebsten getrennt sein: "Ich glaube, es hat nach der ersten Anfrage fünf Monate gedauert, bis ich zugesagt habe."

Was hat die 22-Jährige denn letztendlich überzeugt, am Prequel mitzuwirken? Gespräche mit dem Regisseur Francis Lawrence (53)! Jetzt sei Rachel mehr als glücklich, ihre Meinung geändert zu haben. "Drei Monate lang wurde voriges Jahr in Deutschland und Polen gedreht", fasst sie zusammen.

Getty Images Rachel Zegler bei einem Screening in New York City

Getty Images Rachel Zegler bei den Grammy Awards

Getty Images Rachel Zegler im April 2023

