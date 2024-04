Kehrt Tobey Maguire für vierten Teil als Spider-Man zurück?

Schwingt sich Tobey Maguire (48) als Spider-Man bald erneut in die Lüfte? Fans hoffen seit Jahren auf eine Fortsetzung des Superhelden-Klassikers mit dem Schauspieler. Jetzt meldet sich Sam Raimi (64), Regisseur der ersten drei Filme aus den Jahren 2002 bis 2007, zu Wort. "Ich arbeite derzeit an keinem neuen Teil. Marvel und Columbia sind so erfolgreich mit den aktuellen 'Spider-Man'-Produktionen, ich weiß deshalb nicht, ob sie auf mich zukommen und sagen: 'Wir können auch die Geschichte [mit Tobey] weitererzählen'", erklärt er gegenüber CBR auf der Messe WonderCon.

Sam habe bereits mit Marvel zusammengearbeitet und er sei sich deshalb sicher, dass die Produktionsfirma im Falle eines vierten Teils auf ihn zukommen würde. In der letzten "Spider-Man"-Verfilmung von Marvel "Spider-Man: No Way Home" gab es für Fans 2021 einen Nostalgie-Moment, weil der Darsteller der ersten Teile hier erneut in sein Kostüm schlüpfte. "Es war sehr beeindruckend, Tobey wieder in dieser Rolle zu sehen", sagte Sam im Gespräch mit CBR und fasste damit wohl die Gedanken vieler Zuschauer zusammen.

An Tobey scheitert ein vierter Teil der Reihe nicht – der Schauspieler stellte bereits 2023 gegenüber Marvel klar, dass er die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sofort wieder spielen würde. "Wenn sich jemand bei mir meldet und fragt: 'Würdest du bei diesem Film mitwirken und wieder was für 'Spider-Man' machen?', würde meine Antwort 'ja' lauten. Wieso sollte ich das auch nicht tun wollen?", äußerte sich der Hollywood-Star.

Getty Images Sam Raimi, Mai 2022

Getty Images Tobey Maguire, Schauspieler

