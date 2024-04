Berühmter "Spider-Man"-Kuss war für Kirsten Dunst furchtbar

Dieser Kuss ging in die Filmgeschichte ein – doch für die Darsteller war der Moment am Set alles andere als magisch! Im Superheldenfilm Spider-Man küsst Kirsten Dunst (41) in ihrer Rolle als Mary Jane Watson Tobey Maguire (48) im strömenden Regen, während er sich als Peter Parker kopfüber abseilt. Zu Gast bei der "The Jonathan Ross Show" ruft sie sich den Drehtag in Erinnerung und beschwert sich über die Umstände am Set. "Es regnete in Strömen, es war eiskalt und Tobey konnte nicht atmen. Es war fast so, als würde ich ihn wiederbeleben", erklärt die US-amerikanische Schauspielerin.

Dem Regisseur Sam Raimi (64) habe diese Szene aber wohl besonders am Herzen gelegen. Er habe Kirsten vorab "ein Buch mit berühmten Küssen" gegeben, damit sie sich für den Drehtag inspirieren lassen könnte. Die 41-Jährige betont, dass Sam unbedingt "etwas Besonderes" aus dem "Spider-Man"-Kuss machen wollte. "Aber die Umsetzung war dann ziemlich furchtbar", fasst die Oscar-Nominierte zusammen.

Neben Kirsten und Tobey schlüpften inzwischen noch einige weitere große Stars in die berühmten Rollen. In der Reihe "The Amazing Spider-" verkörperte Andrew Garfield (40) Peter alias Spider-Man. Emma Stone (35) spielte an seiner Seite die Rolle Gwen Stacy. In den neuesten Verfilmungen "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Far From Home" und "Spider-Man: No Way Home" übernahmen Tom Holland (27) und Zendaya (27) die Hauptrollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tobey Maguire und Kirsten Dunst im April 2002

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Schauspieler Zendaya und Tom Holland, Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die ikonische Kussszene zwischen Kirsten und Tobey im Film "Spider-Man"? Toll! Damit haben die beiden wirklich Filmgeschichte geschrieben. Na ja, mich hat der Filmmoment noch nie umgehauen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de